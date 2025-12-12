Madrid aún no tiene dispositivo de seguridad para las uvas en Sol por falta de información

La Delegación del Gobierno volverá a reunir la próxima semana a los servicios de seguridad y de emergencias para tratar de concretar el dispositivo especial de seguridad para Nochevieja, después de constatar que era imposible diseñarlo en la reunión de este viernes ante la falta de información por parte del Ayuntamiento de Madrid. “Es inaceptable”, ha afirmado el delegado del Gobierno Francisco Martín en declaraciones a la prensa, asegura tener información “parcial, incompleta y contradictoria” sobre las intenciones del Consistorio para los días 30 y 31 de diciembre.

Según el delegado, el Ayuntamiento pretende organizar un concierto antes de las campanadas de Nochevieja, pero aún no ha notificado la ubicación del escenario ni el horario; lo que impide analizar cómo afectará a los accesos, el aforo o la evacuación de los asistentes.

“Creo que es alarmante e indignante”, ha criticado Francisco Martín, que se reconocía “estupefacto” por haber concluido por primera vez desde que es delegado del Gobierno una reunión sin concretar el dispositivo de seguridad. Reclama al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que comuniquen “en tiempo y forma” los datos que les vienen reclamando y les exige responsabilidad. Ambos estarán citados a la reunión de la próxima semana.

El delegado lamenta que lo ocurrido este viernes “no es un hecho aislado”, sino “la consecuencia más llamativa” de una falta de coordinación, cree que intencionada por parte del Ayuntamiento, de la que también se han quejado los servicios municipales de emergencias, especialmente por el día del encendido del alumbrado, ha asegurado.

“Hay una negligencia significativa de los que siempre se dicen buenos gestores, pero están demostrando que son incapaces de atender sus propias responsabilidades de una manera mínimamente a la altura de lo que la ciudadanía merece”, ha concluido.

Dispositivos especiales de seguridad

Las administraciones que han participado en la reunión en la Delegación del Gobierno sí han cerrado el dispositivo especial para la San Silvestre y la cabalgata de Reyes, que contarán con 400 y 800 efectivos, respectivamente. Éstos se sumarán a los 1.200 agentes de la Policía Nacional que contribuirán de media, cada día, a garantizar la seguridad durante estas fiestas.