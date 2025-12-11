La Línea 6 de Metro reabrirá en su totalidad el 20 de diciembre

Estas actuaciones están enmarcadas en el proceso de automatización de la L6 del suburbano, que en 2027 se convertirá en la primera con conducción automática de toda la red para incrementar la capacidad y frecuencia de un servicio que utilizan a diario alrededor de 430.000 personas. Hasta el 20 de diciembre continuarán operativos los autobuses sustitutivos que han recorrido este tramo en superficie desde el inicio de las obras en el arco OESTE y ESTE.

Durante estos trabajos, la compañía metropolitana también está ejecutando el cambio de tensión del suministro eléctrico de los trenes de 600 voltios a 1.500 para aumentar la eficiencia energética, con un ahorro estimado de un 30%. Esta intervención, cofinanciada al 40% con fondos del Programa FEDER 2021/27 de la Comunidad de Madrid, permitirá renovar las 13 subestaciones eléctricas que aportan energía a esta línea. Además, se ha procedido a la eliminación del fibrocemento existente y se ha reforzado el borde de los andenes para soportar las futuras puertas automáticas, que se comenzarán a instalar a partir del próximo mes de enero.

Estos elementos, que estarán presentes en las 28 estaciones, se van a implantar por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de la L6 en el grueso de la jornada. Y desde el 7 de enero, la finalización del servicio se adelanta a las 23:00 horas, de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantiene el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda. Durante este periodo, al igual que ha sucedido en las dos fases en las que no ha permanecido operativa la Circular al completo, la compañía metropolitana garantizará la movilidad de los viajeros que utilizan la línea en esa franja con autobuses gratuitos que realizarán el recorrido en superficie entre las 23:00 y la 1:30 am.