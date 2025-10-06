La Comunidad de Madrid celebra la 27ª Semana del Cortometraje con 18 obras en competición y 30.000 euros en premios

La Comunidad de Madrid vuelve a poner el foco en el talento audiovisual con la celebración de la 27ª Semana del Cortometraje, que se desarrollará del 16 al 25 de octubre en diferentes espacios de la región. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha presentado esta nueva edición, que contará con una Sección Oficial de 18 trabajos en competición, proyecciones especiales y actividades paralelas dirigidas a profesionales y amantes del séptimo arte.

Una cita imprescindible con el corto madrileño

El certamen reafirma su compromiso con la promoción de los creadores locales y la proyección internacional del formato corto. Los 18 títulos seleccionados competirán por diversos galardones dotados con un total de 30.000 euros, entre ellos el Premio Semana del Corto, que además otorga la calificación para los Premios Goya al mejor cortometraje.

El público podrá disfrutar de obras que han brillado en festivales internacionales como Cannes, Sundance o Annecy, y de un maratón de cine fantástico y de terror (MadFant) con los mejores títulos premiados en certámenes como Sitges o Fantastic Fest

Homenajes y nuevas sinergias en el sector

Esta edición rendirá homenaje a Guadalupe Arensburg, directora del departamento de cortometrajes de Movistar Plus+, por su destacada labor en la difusión del cine breve. Además, se celebrará la tercera edición del Foro de Coproducción de Cortos, un espacio que busca fortalecer las alianzas entre creadores, productores y distribuidores.

Como novedad, dos jornadas estarán dedicadas a explorar la relación entre el cine y el flamenco, mostrando cómo ambos lenguajes artísticos se enriquecen mutuamente. También volverá a entregarse el Premio del Público, otorgado por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).