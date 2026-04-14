Comienza la instalación de estaciones de Bicimad en Pozuelo de Alarcón

La EMT ha comenzado la instalación de las primeras estaciones de su sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas, bicimad, en Pozuelo de Alarcón. Será el primer municipio de la región al que llega este servicio fuera de la capital. El Ayuntamiento de este municipio sufragará la inversión estimada en 2,32 millones de euros y el Consistorio de la capital se encargará de la gestión de las 30 nuevas estaciones y 370 bicicletas disponibles en calle.

Está previsto que las estaciones estén terminadas en las próximas semanas, de modo que el servicio pueda estar en marcha en verano. Con su llegada a Pozuelo de Alarcón, bicimad dará inicio a la construcción de una red conectada que trasciende los límites municipales con el fin de facilitar las conexiones interurbanas y promover una movilidad sostenible entre municipios.

Los usuarios podrán utilizar bicimad sin barreras operativas entre ambos municipios, lo que permite planificar y realizar desplazamientos interurbanos de forma sencilla y flexible. Estarán ubicadas en zonas estratégicas como áreas deportivas, zonas residenciales y avenidas principales.

Ubicación de las nuevas estaciones de bicimad en Pozuelo

Las nuevas estaciones de bicimad en Pozuelo estarán ubicadas en: Calle de San Juan de la Cruz, 1; Calle de la Estación, 2; Calle de Saturno, 1; Calle de Mingo y Velasco, esquina calle de Valdemoro; Calle de Volturno, 2; Polideportivo Valle de las Cañas; Calle de Antonia Ruiz, 33, esquina calle del Madroño del Paular; Calle de José Isbert, esquina calle de Edgar Neville; Carretera de Húmera, 63; Calle del Camino de las Huertas, 16; Paseo de la Casa de Campo, esquina avenida de los Ángeles; Vía de las Dos Castillas, 11; Paseo del Club Deportivo, 1; Travesía de Peñalara, 1; Avenida de la Comunidad de Madrid, 3; Avenida de Italia, 42; Calle de Isaac Albéniz, 3; Carretera de Húmera, 88; Avenida de Luis García Cereceda, esquina avenida de la Finca; Calle de Juan de Orduña, 2; Avenida del Talgo, 44; Avenida de Europa, 43; Calle de Diego Velázquez, 1; Carretera de Húmera, 96; Avenida de Juan XXIII, esquina calle de Fernando Coca de la Piñera; Calle de Hermanos San Román, 1; Calle del Camino de las Huertas (polideportivo El Torreón); Plaza de Mercedes Llorente; Avenida de Luis García Cereceda, 5, y Avenida de Húmera, 1.