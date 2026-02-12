La bandera de Colón se izará de nuevo cuando finalicen los temporales

El estado de la bandera de la plaza de Colón es "una prueba de las inclemencias meteorológicas que está sufriendo la ciudad a lo largo del último mes" ha asegurado el alcalde. En los siete años que lleva de mandato, ha añadido, no recuerda otra situación parecida con los vientos que se han venido registrando.

La bandera, ha recordado, es competencia de la Armada, el Ayuntamiento mantiene con ellos una comunicación directa y teniendo en cuenta que la nueva bandera tan solo ha durado una semana debido a las condiciones climáticas registradas en la ciudad, el regidor ha advertido que "para nosotros es primordial preservar la integridad física de las personas y, por tanto, mientras que haya episodios meteorológicos de viento fuerte consideramos que es mejor por ahora no colocar nuevamente esa bandera". Por tanto, se dará prioridad a la seguridad ciudadana.

A consecuencia de la lluvia y las fuertes rachas de viento, la bandera de España de la plaza de Colón (294 metros cuadrados) el pasado 28 de enero, tuvo que ser descolgada por primera vez para evitar problemas en la seguridad de los ciudadanos que circulan por la plaza a diario. El pasado 2 de febrero se volvió a izar, pero, este miércoles 11 de febrero, el viento hizo jirones la tela y la Armada volvió a retirarla.