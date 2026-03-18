AZCA, el corazón financiero de Madrid, se transformará en un gran vergel urbano con más de 1.000 árboles

El proyecto Nuevo AZCA encara su fase definitiva tras diez años de desarrollo, con la previsión de iniciar las obras en el primer semestre de 2027 y que transformará profundamente este enclave estratégico por el que transitan a diario unas 100.000 personas, además de acoger a 50.000 trabajadores y 2.000 residentes.

Impulsado por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con una docena de empresas privadas, contará con una inversión total cercana a los 90 millones de euros, tras alcanzar un acuerdo histórico con empresas, vecinos y comerciantes de la zona.

La actuación abarcará una superficie de más de 130.000 metros cuadrados, combinando espacios públicos y privados para rediseñar completamente la zona. Entre las principales mejoras destacan la creación de un gran parque con mil árboles de más de 40 especies, nuevas zonas estanciales, áreas infantiles y espacios para actividades culturales, además de graderíos y mobiliario urbano que fomentarán el uso ciudadano.

El plan también pone el foco en la accesibilidad y la seguridad. Se instalarán nuevos ascensores, se renovarán aceras y pasajes interiores, y se mejorará la iluminación con tecnología LED para eliminar puntos oscuros. Asimismo, el número de cámaras de seguridad aumentará significativamente, reforzando el control en todo el entorno y con especial atención a los pasajes interiores que están situados en dos niveles diferentes. Por cierto, se abrirán huecos en los forjados para que entre luz natural y aire en estos niveles.

La regeneración de AZCA se apoya en tres pilares fundamentales: sostenibilidad, accesibilidad y seguridad. Además, se integrará en la transformación urbana del eje del paseo de la Castellana, junto a otros proyectos ya ejecutados o en marcha en la zona.

Una vez finalizadas las obras, el mantenimiento del espacio seguirá un modelo de colaboración público-privada similar al aplicado en el entorno de las Cinco Torres. Este sistema garantizará la conservación y gestión coordinada de un espacio que aspira a convertirse en un referente urbano en el centro de Madrid.

El diseño del proyecto corre a cargo de los estudios de arquitectura Diller Scofidio+Renfro y b720 Fermín Vázquez Arquitectos, ganadores del concurso internacional convocado en 2020. Con la adjudicación prevista para comienzos de 2027, el Ayuntamiento considera que se trata de un paso irreversible hacia la transformación de AZCA en un espacio renovado, verde y plenamente integrado en la ciudad.