Ayuso pone en marcha Mayrit y anuncia la ampliación de la Línea 11 de Metro a Valdebebas

El comienzo de la tramitación administrativa para la prolongación de la Línea 11 en su tramo norte reforzará la vertebración del transporte público al conectar Mar de Cristal con Valdebebas, dando servicio a enclaves tan importantes como IFEMA, la futura Ciudad de la Justicia y la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Contempla un trazado de 8,2 kilómetros y seis estaciones: Mar de Cristal (L8), IFEMA, Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal, Aeropuerto T4 -con conexión a la L8- y Valdebebas Norte. La previsión de inicio es 2027 y su finalización en 2031.

La tuneladora Mayrit va a excavar los 5.593 metros que separarán Comillas del nuevo intercambiador de Conde de Casal, a un ritmo medio de 15 metros diarios, unos 500 al mes. Este tramo permitirá incorporar cinco nuevas estaciones: dos de nueva construcción, Comillas y Madrid Río, y tres de enlace en Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. Todas ellas tendrán accesos equipados con escaleras fijas y mecánicas y serán completamente accesibles con ascensores y, al menos, un itinerario adaptado que conectará el exterior con los trenes.

En la ejecución de esta infraestructura participarán más de 300 operarios, que trabajarán los siete días de la semana en turnos continuos para maximizar el ritmo de avance. La tuneladora solo se detendrá para sustituir piezas desgastadas, mientras instala anillos formados por siete dovelas que refuerzan el túnel a medida que progresa. Para la construcción de este tramo serán necesarias 32.000 toneladas de acero y 210.000 metros cúbicos de hormigón, así como la colocación de más de 25.000 dovelas, cuya producción se inició en septiembre de 2025 en una fábrica creada específicamente para este fin.

El Ejecutivo autonómico destinará más de 739 millones de euros a este proyecto, que supone el primer paso de una ampliación más ambiciosa de la Línea 11, alcanzará los 33 kilómetros y conectará Cuatro Vientos con Valdebebas. Del total de la inversión, 586 millones se dedicarán a la ejecución del túnel y de las cinco estaciones, tras el incremento de 53,7 millones autorizado esta semana por el Consejo de Gobierno.