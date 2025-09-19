Ayuso inaugura el curso universitario alertando de que no consentirá que la Educación se convierta en guerra ideológica

La presidenta ha venido lamentando en las últimas horas que la Delegación del Gobierno hubiera autorizado una manifestación a las puertas del Rectorado de la UAH, organizada por los sindicatos CCOO y UGT, y a la que han asistido en torno a un centenar y medio de personas para reclamar mayor financiación a la universidad pública por parte del Gobierno regional. En frente, medio centenar de personas que ensalzando a Díaz Ayuso han servido de contrapeso.

En el marco de esta situación, ha llamado "al trabajo conjunto y nunca al enfrentamiento ni a la politización. Y no aceptaremos nunca la llamada cancelación, que es un eufemismo para la censura, el totalitarismo y el sectarismo. No se puede consentir que se vete a nadie ni por su raza, ni nacionalidad, ni religión, ni sexo, ni por su origen. Como tampoco consentiremos que se instrumentalicen los centros educativos para la ingeniería social, ni para la guerra ideológica". A renglón seguido ha apostillado que "el que busca saber tiene que estudiar mucho, pensar, hacerse preguntas, cuestionarse todo al menos una vez. La educación no es compatible con las consignas, la manipulación, ni la colectivización revolucionaria. Mucho menos para las coacciones de ningún tipo: ni laborales, ni el hostigamiento de palabra, ni con violencia física".

FINANCIACIÓN

Para contribuir a la mejora del sistema universitario madrileño, Díaz Ayuso ha recordado que el Ejecutivo regional ha aumentado en 2025 la inversión un 4,25% hasta alcanzar los 1.164 millones de euros. Asimismo, este año se ha aprobado la mayor oferta de empleo público con 1.328 nuevos docentes, investigadores y personal de administración y servicios, y se han destinado un total de 15 millones de euros a becas para que “ningún alumno con aptitudes deje de hacerlo por dificultades económicas”. Asimismo, tal y como ha subrayado la presidenta, continúa la apuesta por la atracción del talento a través de las ayudas para contratar investigadores Gabriela Morreale, la convocatoria César Nombela y el nuevo programa Américo Castro, que permite financiar la contratación de profesores visitantes, especialmente hispanoamericanos.