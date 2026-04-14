Ayuso amplia de 10 a 14 años los conciertos educativos para beneficiar a 350.000 alumnos

Con este cambio, se ajustará la renovación de esta colaboración hasta 2031 para que coincida con la implantación completa de la bajada de ratios en las aulas para beneficiar a 350.000 alumnos en más de 550 centros sostenidos con fondos públicos. Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades acaba de firmar un acuerdo con patronales y sindicatos para financiar la jubilación parcial con contrato de relevo de los docentes de la educación concertada desde el próximo curso 2026/27.

Esta iniciativa, según ha explicado la presidenta, hará posible que maestros y profesores puedan acogerse de forma voluntaria a una reducción de su jornada lectiva durante los dos años previos a su jubilación. En este periodo, pasarán de 25 horas semanales a tan solo siete, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social. Se calcula que alrededor de medio millar de profesores podrán beneficiarse de esta medida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado en la inauguración oficial del nuevo colegio Gredos San Diego de Valdebebas, donde ha reafirmado el apoyo del Gobierno regional a la educación concertada para garantizar la libertad de elección de las familias y ha recordado que el 95% de los alumnos madrileños obtiene plaza en el centro que eligen como primera opción para cursar sus estudios.