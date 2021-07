Verano de cócteles madrileños

Vamos a empezar en Nice To Meet You Restaurant & Lounge (https://nicetomeetyoumadrid.com/). Está en la planta 14ª del edificio del Dear Hotel, en Gran Vía, 80, desde las que disfrutar de unas espectaculares vistas 360º de las azoteas del centro, el Palacio Real, la Plaza de España y la Casa de Campo. Y además de esto, tienen cocina contemporánea y DJ los fines de semana. La decoración de esta magnífica terraza es muy sugerente, un jardín urbano con plantas y grandes macetas de terracota, desde donde disfrutar de una puesta de sol espectacular. En cuanto a cócteles, tienen una extensa variedad desde los clásicos que tanto gustan como el mojito, margarita, Caipirinha, pisco sour, a algunos más especiales como el de la casa, el Nice to meet you, que lleva vodka, zumo de lima, zumo de mandarina… El precio de los cócteles es de 12€. Y si queremos acompañar algo sólido a los cócteles, por ejemplo, sus croquetas de calamares en su tinta y alioli de cebollino a 12€, o un arroz meloso de carabinero por 18€, o una hamburguesa de carne simmental con queso azul y rúcula por 17€, son un buen acompañante.

Y de ahí nos vamos a la arena de la playa… A la del Xiringuito by Casa Mono (https://xiringuitomadrid.com/). Porque en este local han querido obviar la canción de The Refrescos de ‘Aquí no hay playa’. Está en X-Madrid, un gran espacio comercial y de ocio ubicado en Alcorcón. Este restaurante cuenta con varios ambientes, comedor, terraza y la ‘playa’, con sus sombrillas, tumbonas, mesas y, claro está, arena. Están abiertos desde el desayuno hasta después de la cena. En la parte gastro, tienen propuestas para compartir en formato boles. O sus langostinos en tempura con salsa kimchi, o sus baos… El precio medio está en torno a 32€. Y en la materia de lo que hoy hablamos, la carta de cócteles, tiene una extensa oferta con más de 40 opciones, entre tragos largos y tragos cortos, que no sabes si tomar de aperitivo, otro para maridar con la comida o cena, y otro para la sobremesa tumbados en una hamaca, por ejemplo, al más puro estilo Sexo en Nueva York con un Cosmopólitan, que lleva Ciroc, jugo de lima, Cointreau y arándanos. O un Dryvermout, que es Tanqueray Ten con vermut Belsazar. El precio de los cócteles, 9€ y de los tragos cortos, 4,5€

Y nos subimos a las alturas de nuevo, porque vaya vaya, no hay playa pero Gran Vía cuántas alegrías nos da sus azoteas. Esta vez nos vamos a la décima planta del hotel Hyatt Centric Gran Vía a El Jardín de Diana (https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/spain/hyatt-centric-gran-via-madrid/madct/dining). Son 270 m2 entre espacio interior y exterior y es como un oasis escondido. Y nos ponemos enigmáticos, ya desde el nombre de la terraza, que nos abre las puertas al reino de los dioses. Como si de su templo se tratase, Diana nos recibe desde lo alto del edificio, que aparece representada rodeada de una jauría de cinco perros y porta un arco que dispara directamente al ave fénix que está atacando a su enamorado Endimión. La carta de comida es muy 'finger food', como sus ricas croquetas de cecina de León, o el saam de pollo a la brasa con parmesano y salsa Cesar. Los precios, unos 12-14€ de estos platos. Y la parte líquida, cócteles de autor, como una Colada Merengada a 12€, que lleva bourbon, agua de azahar, leche merengada casera, sirope de azúcar, zumo de piña, esencia de vainilla. O un Guayaba Mojito también a 12€, con Ron Zacapa 23, guayaba, sirope de azúcar, zumo de lima, soda y menta.

Y de jardín a jardín, en este caso, El Jardín de Alma (https://eljardindealma.com/). Porque este vergel en Arturo Soria, donde hay más espacio al aire libre (jardín, zona chill out y terraza semicubierta bajo el alero del restaurante), que en el interior, Su picoteo en la zona de chill out es muy apetecible, como su ensaladilla rusa con Alma, su sobrasada mallorquina con Miel de Flores, o sus anchoas del Cantábrico sobre torta de aceite con tomate, entre 12 y 18€. Y de beber, la barra de coctelería que llevan muy eficazmente los expertos cocteleros de Gades Fusión. Mi favorito, Alma Martini, Vodka infusionado con cítricos, fruta de la pasión, notas a vainilla y acabado con burbujeo de espumoso. O el divertido Nací en el Mediterráneo con Brandy con PX, atemperado con zumo de tomate, limón y finalizado con una espuma de cítricos y hierbas mediterráneas. El precio medio de los cócteles es de 12€.

¡Chin chin!