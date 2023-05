Rocío Monasterio: "El mejor máster que tengo es el del comunismo"

La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, visita hoy 'Más de uno Madrid' para hablar de la campaña electoral y de algunos tenemos en los que Vox ha sido protagonista por sus medidas como okupación e inmigración.

El problema de las bandas latinas

Comenzábamos planteándole a Monasterio la cuestión de la problemática de las bandas juveniles en Madrid como los Dominicans Don't Play, Trinitarios, Ñetas y los Latin Kings a lo que la candidata respondía que "a veces no nos damos cuenta de lo poco que vale la vida en otras ciudades. No somos conscientes de como se han transformado las megaurbes que tienen grandes muros en los que nadie entra, ni sale".

"No sacas el brazo por la ventana del coche porque te arrancan el reloj, no se te ocurre ir caminando con un móvil por la calle porque por un móvil te pueden matar, esa es la realidad de otras ciudades", añadía refiriéndose a la violencia e inseguridad que hay en otros países frente a la seguridad de Madrid. Aunque cuando se mencionaba eso, Monasterio sentenciaba que Madrid ya no es tan segura.

Hasta ahora, Madrid, ha sido muy segura, pero se está convirtiendo en un lugar inseguro y es algo que dicen todos los vecinos

La militante de Vox nos contaba como en su gira por los barrios madrileños, los vecinos le relataban como no podían salir de casa a ciertas horas por miedo, no podían pasear porque han sido atracados en numerosas ocasiones. "Tenemos una realidad que no podemos negar porque si lo hacemos no vamos a ser capaces de afrontarla y no puede ser Vox el único partido que esté contando esta realidad".

Cuando se le planteaba la asociación que hace el partido político Vox con esta delincuencia y los menas, afirmaba que "los datos de la fiscalía nos dicen que el 30% de los delitos lo comete el 11% de la población quiere decir que hay más propensión a cometer delitos por parte de los que son extranjeros que los que son españoles".

Tenemos que conseguir que la gente venga a España a trabajar con dignidad, con un papel, con una homologación de los títulos

Además, en referente a la okupación, se remontaba a la cifra de 2.000 viviendas que existen en la Comunidad de Madrid okupadas.

"El problema que tenemos en España es que llega a ministra una tipa como Belarra"

Tras las declaraciones de Ione Belarra, diciendo que Unidas Podemos presentará una proposición de ley para reformar el Código Penal y "perseguir" así a empresas de desokupación como Desokupa, Monasterio ha afirmado directamente que "el problema que tenemos en España es que llega a ministra una tipa como Belarra que se atreve a señalar a una empresa que lo que está haciendo es intentar suplir lo que el estado no está siendo capaz".

Si tu confías en que el estado te de la seguridad en las calles y no te lo da, falla todo

"Esta gente, Belarra, Irene Montero, son amigos de los comunistas, de los que quieren señalar a las empresas y quieren hacernos a todos pobres para tenernos controlados como se hace en Cuba", sentenciaba Monasterio. Asimismo, continuaba diciendo en relación a las declaraciones de Belarra que, "el mejor máster que tengo es el del comunismo y no quiero que pase como le pasó a mi familia que tuvieron que vagar porque llegaron unos y les quitaron todo".

"Yo tengo un máster en comunismo y por eso hay que sacar las leyes de la izquierda

Se planteaba la cuestión de cuál es la propuesta más descabellada que ha escuchado de los otros candidatos de las fuerzas políticas a la presidencia madrileña y la candidata de Vox tenía muy claro que el problema estaba en "lo público". "Todo lo que sea supermercado público, banco público, eso es miseria", apuntaba.

En Cuba todo es público y la gente no come pollo, no hay carne, duermes en el coche para que no te roben la gasolina

"No podemos permitir que a nuestros hijos se les eduque en ideologías de izquierda, porque lo que ha pasado en Cataluña es por eso, ahora todos los jóvenes hablan de Independencia".

"Hay que dejar trabajar a las PYMES y a los autónomos"

Otro de los temas a relucir durante la entrevista han sido las cuestiones urbanísticas de la Comunidad de Madrid, planteando la posibilidad de sacar nuevas normas urbanísticas, a lo que la candidata de los verdes ha respondido que "lo que hay que hacer es quitar normativas, leyes, trabas y dejar trabajar a las PYMES y a los autónomos, a lo que quieren construir vivienda".

Terminábamos haciendo alusión a la marcha de los funcionaros de administraciones públicas madrileñas que harán pidiendo una jornada laboral de 35 horas, pero Monasterio tiene claro que la culpa es del Gobierno, puesto que da trabajos, pero durante muy pocas horas y la gente no llega a fin de mes.

Vídeo de la entrevista a Rocío Monasterio

Entrevista a Rocío Monasterio