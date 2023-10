Premios Nacionales de Gastronomía 2023

Fue un acto muy emocionante, lleno de grandes profesionales, donde además, el nuevo presidente de la Real Academia, recientemente nombrado por unanimidad, Luis Suárez de Lezo, y que hasta ahora era el presidente de la Academia Madrileña, dio su primer discurso donde dejó claro que la RAG está comprometida con que España “siga siendo un destino gastronómico de primer nivel”. Luis es un disfrutón desde pequeño, cuando su padre le llevaba a comer y él se dio cuenta de que este mundo le iba a gustar mucho. Defensor de los restaurantes de Madrid, lleva por montera siempre el #québiensecomeenMadrid.

Y en cuanto a los premios, en Madrid se han quedado 3 de 7. El resto, a modo de resumen, han sido para:

· Los tres cocineros del restaurante Disfrutar de Barcelona como ‘Mejores jefes de cocina de 2023’.

· El premio Talento Joven Alimentos de España ha sido para José Luís Alonso, el pastor más joven en elaborar el queso Gamoneu en Asturias.

· El premio a la Investigación e Innovación Gastronómica ha sido para el estudio CORDIOPREV, que ha permitido demostrar que la Dieta Mediterránea lleva implícito un importante aumento de la salud.

· El premio Toda Una Vida se lo concedieron, tras 52 años de carrera, a Hilario Arbelaitz, que se despidió de Zuberoa a finales de 2022.

Y ahora sí, los premios que se han quedado en Madrid:

· El otorgado a la periodista Amaya Cervera, Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación, en su caso centrada en sus artículos y la divulgación de vinos. Empezó en los años 90 catando vinos con José Peñín y desde ahí no ha parado, tanto en su web Spanish Wine Lover, que pretende difundir la cultura de los vinos españoles por todo el mundo, como en otras importantes publicaciones para las que escribe.

· Raúl Miguel Revilla, sumiller de Zalacaín desde hace 22 años, donde entró como aprendiz y aprendió junto a un grande como es Custodio Zamarra, se ha llevado Premio al Mejor Sumiller 2023. Dedicó su discurso a todos los sumilleres que “trabajan muy duro”, así como el papel de camareros en sala. Una forma muy bonita de dignificar la labor de sala, tan importante para que nos quedemos con un buen recuerdo de un restaurante. Porque como siempre digo, si en un restaurante comes muy bien, pero te atienden regular, no vuelves, si comes menos bien pero te atienden excepcional, ¡vuelves!

· Y con tanta presencia del trabajo en sala, un premio que me ha hecho especial ilusión, porque conozco a la premiada desde hace muchos años y es incansable, trabajadora y una gran profesional, es el de Sara Fort, a quien le han otorgado el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Directora de Sala 2023. Sara lleva 25 años de directora de sala, desde que fundó la primera La Broche y ahora lleva desde 2019 liderando la sala de Paco Roncero Restaurante, con 2 estrellas Michelin. Su forma de trabajar es apostar por un servicio de sala cercano, cordial y dinámico, pero siempre buscando la excelencia y la elegancia

Enhorabuena a todos los premiados, y... ¡que viva la gastronomía!