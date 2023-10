"PA COMERSE MADRID" CON ISABEL AIRES

Lugares donde la diversión y la gastronomía se unen

No me canso de repetir lo maravilloso que es Madrid, gastronómicamente hablando. Hay opciones de todo, para todos. Españoles, de fusión, baratos, caros… Esos sitios que nos sirven de evasión del trabajo y de reunión con amigos, familias, etc. Y entre tanta oferta, encontramos también sitios que tienen un valor añadido para hacer una experiencia completa con espectáculos, actuaciones, bingos… Así que hoy en 'Pa Comerse Madrid', nos lo vamos a entretener mucho.