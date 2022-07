Gastronomía refrescante

Y nos vamos a ir primero a Café del Rey Beach Club (https://cafedelrey.es/). E invito a ir a todo el que piense como The Refrescos que en Madrid no hay playa, porque se van a encontrar un beach club de 1.000 mts2 enfrente de la estación de Príncipe Pío. Un chiringuito como el que podemos encontrar en cualquier playa del mediterráneo: terraza con arena que han traído directamente desde la Comunidad Valenciana, sombrillas, hamacas, palmeras, vegetación por todos lados y el ambiente que prefiramos. Una zona cubierta como si estuviéramos dentro del chiringuito con música Chill out en la que quizás ahora en verano es más agradable comer y cenar y música house y electrónica en la zona de playa para la sobremesa, tomar cócteles o la primera copa. Platos apetecibles, fresquitos y muy de compartir, como el aguacate relleno de ensalada de quinoa negra mango y papaya, tacos de cochinita pibil, un tartar de salmón…¡Solo nos falta escuchar las gaviotas y el rumor del mar!

Y ahora piensa en un club de pádel. Tenemos a los niños de campamento de verano jugando al pádel, o nosotros queremos hacer un curso ahora que tenemos la jornada intensiva y claro, tras el ejercicio hay que reponer fuerzas. Pues un gran restaurante que nos evoca a vacaciones es Volea (www.volea.net) dentro del club Mad4 Pádel en Pozuelo. Porque además en esta época su chef Óscar Portal propones refrescantes recetas como Ensalada de aguacate, kale y ventresca de bonito, Ensaladilla de bogavante con espuma de mahonesa o Tartar de atún con papa aliñada y piparras, además de sus irresistibles arroces… de Senyoret seco; de verduras del huerto; meloso de chipirones, ajetes y cigalas o Fideo Rosso con gamba roja y alioli. Arroces que además se pueden pedir para llevar a casa si viene gente a comer, y decir que somos expertos arroceros. Y ojo porque los fines de semana en Volea, una animadora se lleva a los niños y deja a los papás tranquilos en la sobremesa.

Y una zona que creo que podríamos llamar ‘la nueva Ibiza’ es el Pantano de San Juan y los chiringuitos que tiene alrededor. Afortunadamente después del susto que nos han dado por el pequeño incendio que se declaró esta semana y que ya está controlado, podemos dejarnos llevar solo por el disfrute con algo más. Actividades para todos en la ‘playa de Madrid’ en varios chiringuitos muy entretenidos. Como La Martuka (https://lamartuka.com/), que es un restaurante chill out en el que se pueden antes o después de comer hacer kayak, pádel surf, esquí acuático o incluso barco con barbacoa incluido. Se pueden comer cosas muy ricas como sus carnes de Ávila, pero ojo a sus arroces como el de bogavante o de carabineros que ya si que nos trasladan directamente a esos momentos en la playa. Aquí también está el Merendero La Playa, rodeado de vegetación y también frente al agua, tiene una carta que bien puede parecer que estamos haciendo un picnic: tortilla de patata, pollo o conejo al ajillo, gazpacho, ensaladilla rusa o una ración de morcilla o chorizo… ¡un picnic 100%! Y un sitio más en el Pantano de San Juan, Wakea (http://www.wakea.es/), que de apellido se llama experience porque desde luego se pueden hacer todas las experiencias acuáticas que se nos pueden ocurrir… Esquí acuático, fly board, hidropedal, banana… Y para comer, una carta sencilla muy de finger food con sándwiches, tostas, croquetas, alitas, fajitas…

Y no nos queda más remedio con este calor que seguir proponiendo sitios donde darnos un chapuzón y pasarnos el día en remojo y comer luego muy rico. Es el caso del Restaurante Barbacoa Boadilla en el Polideportivo Municipal de este municipio. Una gran piscina municipal, con sombrillas, mucho césped y con muy buen ambiente. Y a la hora de comer en la parte del restaurante y a modo de merendero, una gran parrilla de la que salen unas maravillosas costillas a la barbacoa, de esas que se deshacen y salen limpias del hueso, carnes de vaca vieja, pimientos asados al carbón, morcilla y chorizo, y un tomate tipo gordo de esos grandes y ricos de Madrid rellenos y con mucho sabor. Y ojo a sus pinchos morunos… Y claro, después de esto, ¡siesta en el césped después de un buen baño!