Fitur gastronómico

Podría tirarme días hablando de todas las bondades que ofrecen todos esos países y ciudades para que los conozcamos un poquito mejor, así que me voy a centrar en lo que he vivido más de cerca ya sea porque han organizado eventos paralelos, o porque me han sorprendido. Sin duda, cada vez organizamos más viajes gastronómicos, así que, ¡a viajar con el paladar!

Y comienzo ‘viajando’ a Cataluña, que el miércoles, en un evento para 400 personas en la Real Fábrica de Tapices, con chef como los Hermanos Torres, Fina Pugidevall y Martina de Les Cols, Orio Balaguer… presentaban a Cataluña como la Región Mundial de la Gastronomía 2025, título que le han otorgado el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo. Y en torno a este título La Generalitat de Catalunya a través de la Agència Catalana de Turisme (https://somgastronomia.cat/es/) ha realizado un programa de actuaciones con el objetivo de posicionar a Cataluña como referente mundial en turismo enogastronómico como un programa de educación alimentaria en escuelas con el fin de promover la Dieta mediterránea; los proyectos ‘12 meses, 12 paisajes gastronómicos’ -para mostrar la diversidad territorial-, ‘12 meses, 12 Denominaciones de Origen’ -con el vino catalán como protagonista- Además, la ruta ‘Prueba el Grand Tour de Cataluña’ permitirá descubrir la comunidad a través del paladar. A nivel internacional hay acciones como ‘Catalan Food’ a través de showcookings, catas, acciones en puntos de venta y experiencias gastro en distintos mercados estratégicos.y ‘Som Gastronomía Tours’ irá presentando Cataluña por diversas ciudades del extranjero como destino de turismo enogastronómico. Y mucho más

Otro de los eventos a los que he acudido estos días fue la Gala del Boquerón Victoriano, un evento gastronómico que pretende dar proyección y repercusión, para que Rincón de la Victoria sea una localidad reconocida por su gastronomía marinera. El formato de la Fiesta del Boquerón Victoriano es único en la provincia de Málaga. Se celebra durante la tercera semana del mes de septiembre con una fiesta popular en la que las degustaciones de boquerones y las actuaciones musicales junto al mar son las protagonistas. En esta edición hubo varios restaurantes en Madrid que prepararon diferentes recetas con el boquerón. Con todas las recetas elaboradas, se edita un recetario que se presenta en esta gala anualmente. Porque este pescado azul es sabroso, y es una materia prima muy versátil no solo en la cocina tradicional, sino también en cualquier plato de alta cocina. La placa al mejor plato madrileño con el boquerón victoriano ha sido para el chef Jose Calleja del restaurante Surtopia, famoso en Madrid por su cocina con aires del sur, en la calle Nuñez de Balboa, y su plato, Boquerón victoriano en tempura de manzanilla y ajilimón En la gala que se celebró el jueves en el hotel Wellington, le concedieron a la cantante Pastora Soler el Boquerón de Plata.

Cruzo el charco ahora para descubrir una región que no conocía ni estaba en mi ‘lista de viajes’, pero que desde este FITUR, me apetece mucho conocer. Hablo de la provincia del Guayas en Ecuador. Está muy cerca del paralelo 0º, bañada por el Pacífico Sur. Su temperatura constante de unos 25-30º durante todo el año la quiero para mí. Y por las imágenes que he visto y lo que su Prefecta Marcela Aguiñaga nos ha transmitido estos días, es un paraíso paisajístico, gastronómico y cultural. Sorprende la ciudad de Guayaquil, conocida como “La Perla del Pacífico”, es la ciudad más grande y poblada de Ecuador y la capital de la provincia del Guayas. Cada localidad en la provincia cuenta con su especialidad de platillos tradicionales. Por ejemplo, en el cantón Playas, sus mariscos frescos van del mar a la mesa, y es bien famoso el arroz engabadeño, los típicos ceviches, pescados al carbón, encebollado de albacora, ostras asadas…; en Jujan preparan la fritada de cerdo; en Nobol, Daule y Salitre, sus tradicionales secos -un tipo de guiso con carne- de gallina y pato, o, en Puná, su delicioso seco de chivo. En Naranjal, conocido como ‘la capital del cangrejo rojo’, se celebra cada agosto un festival de este manjar, con más de 30 platos elaborados con él, que atrae a miles de visitantes.

La ciudad de Alicante es famosa por su sol, sus playas y su buen clima. Es mi lugar de vacaciones, por lo que yo la tengo mucho cariño. Y en 2025, la ciudad alicantina se viste de gala para lucir su máximo orgullo: haber sido nombrada Capital Española de la Gastronomía. Un prestigioso reconocimiento que, más que un título, es una oportunidad que invita a los amantes de la buena mesa a descubrir una cocina llena de historia, sabor y creatividad. Durante todo el año, Alicante será el epicentro de eventos culinarios, rutas gastronómicas y diferentes experiencias que celebran la riqueza de su despensa. Con una tradición arrocera que se remonta siglos atrás y una despensa mediterránea que combina productos de la huerta, el mar y la montaña, la ciudad se consolida como uno de los referentes culinarios de España. Porque Alicante es mucho más que arroz, es turrón de Jijona, son vinos DOP Alicante, son nísperos de Callosa, granada mollar de Elche, dátiles, uva embolsada de Vinalopó…

¡Ojalá nos traiga este recorrido grandes viajes gastronómicos en el 2025!