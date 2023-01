Feliz Año Nuevo gastronómico por el Madrid chino

Esta tarde empiezan en Usera, el Chinatown madrileño, los festejos que durarán todo el fin de semana. Karaoke, fotomatón con trajes típicos, ceremonia del té con degustación, taichi, clase de danza tradicional, e infinidad de actividades más, que culminarán con el Gran Desfile del domingo a las 12:00 con más de 1.200 artistas. Y ya que estamos por la zona, y si con tanta fiesta se nos ha abierto el apetito, nada como ir a comer a alguno de los restaurantes que allí hay, que son toda una experiencia.

Hay auténticas joyas como uno de los más conocidos, el Royal Cantonés, en la calle del Olvido. Lleva desde 2009 cuando Luis (su nombre en español), abrió este restaurante de cocina cantonesa, la más refinada y de mayor nivel gastronómico de China. Servicio familiar y muy amable, y unos platos muy ricos y bien elaborados. Unos más ‘habituales’ y conocidos por nosotros como sus Dim Sums de gambas, o de pollo y espinacas o los Baos, como el de pato y boletus o de cerdo asado, que hacen allí, y están muy buenos. El Combinado de asados cantoneses, por ejemplo, que un plato de 4 carnes diferentes no deja indiferente, como su guiso de berenjenas, Si nos metemos en platos más arriesgados, los Tendones de ternera, melosos y realmente suculentos, son pura delicia. Y otro plato que no puede faltar en mi comanda, su Ensalada de medusa… medusa, soja, cilantro y un toque picante. Los precios no pueden ser más ajustados y por 25€ salimos llenos.

Otro de mis favoritos es Laou Tou en la calle Nicolás Sánchez. Un restaurante chino para chinos, y para los españoles que ya somos fans de este local con aspecto de bar de toda la vida porque no cambiaron la decoración de los anteriores propietarios, con unas recetas muy sabrosas gracias al trabajo de Yuming, su chef. No tiene ningún glamour con mantel de papel cubierto de plástico, una caja de pañuelos como servilletas, unos palillos y poco más. El plato estrella es la Sopa de cabeza de merluza picante y que no piensas en probar hasta que la pruebas y ya se convierte en tu plato favorito. También hay recetas más exóticas, como Lenguas de pato, Cabezas de pato fritas picantes... El precio como el anterior increíble y no asciende a más de 20€.

Dejamos Usera y nos vamos a restaurantes más glamourosos en el Barrio de Salamanca, donde en los últimos años ha habido un boom de aperturas de restaurantes chinos de lujo como Don Lay, Hutong, Asia Gallery, o China Crown, donde sus propietarios María y Felipe Li Bao han preparado un menú degustación de auténtica cocina imperial china, con el pato laqueado en dos pases como protagonista, y otros platos como Sopa de Won ton tradicional con foie, Dim sum transparente de boletus y trufa negra, Canelón crujiente de bogavante, Corvina estilo Sichuan, y más, por 90€ por persona. Está disponible hasta el 27 de enero.

También podemos disfrutar hasta el 12 de febrero de la VI Edición de China Taste, donde más de una docena de restaurantes participan, para acercar la cultura gastronómica china a todos, con propuestas para todos los bolsillos.

Si nos aventuramos a preparar esta cocina en casa, nada como ir a Ibero China, la tienda más auténtica de productos asiáticos en la calle General Margallo ¡Es toda una experiencia ir a comprar allí!

¡Xīnnián kuàilè!