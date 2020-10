El Gobierno de Madrid critica el estado de alarma: "Es un disparate y un atropello a los ciudadanos"

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha mostrado su disconformidad en Más de uno Madrid con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de decretar el estado de alarma en la región.

Asegura que establecer el estado de alarma en Madrid es "inapropiado y desproporcionado" porque considera que "no se dan las circunstancias". Así que lo califica de "un atropello constitucional" y "un abuso del estado de derecho", ya que, tal y como explica están "creando la imagen de que el enemigo es Madrid" y sostiene que "las medidas no son para proteger a los ciudadanos de Madrid, sino para proteger al resto de España de Madrid".

Además, comenta que la intención desde un principio del Gobierno de España era decretar el estado de alarma, porque las otras opciones que les ofrecían no iban a ser viables para antes del fin de semana, "yo creo que tenían muy claro que querían aplicar el estado de alarma".

"Vamos a pedir el levantamiento día a día"

Por ello, asegura que desde la Comunidad de Madrid van a pedir el levantamiento del estado de alarma día a día, porque si bien es legal que el Gobierno de Sánchez lo haya decretado, declara que lo hace "con una base errónea". También recuerda que las medidas impuestas por Díaz Ayuso estaban funcionando, "hoy Madrid municipio está por debajo de los 500 contagios por 100.000 habitantes", por lo que confirma que "está en la bajada de la ola".

Asimismo, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, manifiesta que independientemente del resultado del Consejo de Ministros, ellos ya habían pedido a los ciudadanos de Madrid que no saliesen de la Comunidad y habla de las medidas que tenían previstas para aliviar al sector de la hostelería, como permitir las licencias mixtas o elevar la hora del cierre hasta las 12.

Por otro lado, acusa a Sánchez de "no tener empatía con Madríd porque no vota al PSOE", "esta absolutamente irritado", declara.

Almeida: "Es un día triste, se ha perpetrado un 155 sanitario"

La Comunidad de Madrid cree que es "difícil de entender" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez cuando "los datos avalan" las medidas del Ejecutivo regional: "No estamos estables, estamos descendiendo en contagios, en camas de hospitalización y en camas UCI".

Así lo ha afirmado en rueda de prensa el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha subrayado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pedirá "cada día que pase" que el Ejecutivo de Sánchez levante el estado de alarma "con los datos avalándonos".

A la reacción de Escudero se ha sumado también la del alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que ha dicho que "ha triunfado la imposición y la falta de diálogo" con la declaración del estado de alarma en Madrid por Pedro Sánchez, a quien ha acusado de perpetrar "un 155 sanitario".

"Creo que es un día triste, porque se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional (...) para burlar un pronunciamiento jurídico que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto", ha comentado Almeida, para quien Sánchez no ha dado "ni una sola oportunidad al diálogo" a la Comunidad.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha insistido en que el estado de alarma "era evitable" pero ha asegurado que seguirá trabajando para que haya "menos imposición y más diálogo" entre administraciones.

En declaraciones a Europa Press Televisión, ha dicho que "teníamos una alternativa que hemos intentado mantener hasta el último momento. No ha sido posible y es una pena. Creo que era totalmente evitable y son los ciudadanos los que pagan las consecuencias. Voy a seguir trabajando por el diálogo y el consenso y para que las decisiones no se impongan y no se ofrezcan ultimátums".

Fuentes del entorno del vicepresidente han manifestado que Aguado trasladó en la reunión mantenida una propuesta para rehacer la orden ministerial que tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

