El Gobierno decreta el estado de alarma en Madrid para frenar la expansión de la Covid-19

El Consejo de ministros ha aprobado este viernes decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, tras no llegar los gobiernos central y regional a un acuerdo para la adopción de medidas que frenasen la expansión del coronavirus.

El estado de alarma entrará en vigor a partir de las las 15.00 horas de este viernes 9 de octubre, una vez se publique en el BOE. Y se decreta para poder restablecer las restricciones de movilidad tumbadas por el TSJM, que implicaban el confinamiento perimetral de la capital y de otros nueve grandes municipios. La decisión se ha tomado con carácter urgente para evitar que los residentes de Madrid salgan de la Comunidad en la víspera del puente del 12 de octubre.

Se reunirán en 15 días

En la conversación que ambos han mantenido, Díaz Ayuso ha pedido a Sánchez más tiempo para decidir entre las otras opciones que el Gobierno le había puesto encima de la mesa después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid tumbase las restricciones impuestas por el Gobierno por falta de competencias. Aunque el Gobierno le ha confirmado su negativa y le ha respondido que hay que proteger la salud pública ya y que por lo tanto se aprobará el estado de alarma. Ambos han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios.

La vicepresidenta primera Carmen Calvo, que ha presidido la reunión del Consejo de Ministros en ausencia del presidente Sánchez --que estaban en Barcelona con el Rey-- se ha puesto en contacto con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, para comunicarle que acababa de arrancar el Consejo de ministros y que aún Ayuso no había llamado a Sánchez.

El Gobierno de Madrid critica la decisión

El consejero de Justicia de Madrid, Enrique López ha mostrado en Más de uno Madrid, su rotundo malestar por la declaración del estado de alarma en la Comunidad. En una entrevista con Pepa Gea, ha asegurado que establecer el estado de alarma en Madrid es "inapropiado y desproporcionado" porque considera que "no se dan las circunstancias". Además, lo ha calificado como "un atropello constitucional" y "un abuso del estado de derecho", ya que, tal y como explica están "creando la imagen de que el enemigo es Madrid". También ha sostenidoque "las medidas no son para proteger a los ciudadanos de Madrid, sino para proteger al resto de España de Madrid".

Por su parte, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que es "difícil de entender" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez cuando "los datos avalan" las medidas del Ejecutivo regional: "No estamos estables, estamos descendiendo en contagios, en camas de hospitalización y en camas UCI". Así lo ha afirmado en rueda de prensa, donde ha subrayado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pedirá "cada día que pase" que el Ejecutivo de Sánchez levante el estado de alarma "con los datos avalándonos".

A la reacción de Escudero se ha sumado también la del alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que ha dicho que "ha triunfado la imposición y la falta de diálogo" con la declaración del estado de alarma en Madrid por Pedro Sánchez, a quien ha acusado de perpetrar "un 155 sanitario".

"Creo que es un día triste, porque se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional (...) para burlar un pronunciamiento jurídico que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto", ha comentado Almeida, para quien Sánchez no ha dado "ni una sola oportunidad al diálogo" a la Comunidad.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha insistido en que el estado de alarma "era evitable" pero ha asegurado que seguirá trabajando para que haya "menos imposición y más diálogo" entre administraciones.

En declaraciones a Europa Press Televisión, ha dicho que "teníamos una alternativa que hemos intentado mantener hasta el último momento. No ha sido posible y es una pena. Creo que era totalmente evitable y son los ciudadanos los que pagan las consecuencias. Voy a seguir trabajando por el diálogo y el consenso y para que las decisiones no se impongan y no se ofrezcan ultimátums".

Fuentes del entorno del vicepresidente han manifestado que Aguado trasladó en la reunión mantenida una propuesta para rehacer la orden ministerial que tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

