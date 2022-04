Gastronomía con Isabel Aires

Dulces de Semana Santa

No me canso de decir lo maravillosa que es nuestra gastronomía. España tiene una cultura culinaria muy extensa para cualquier época del año y por supuesto la Cuaresma y la Semana Santa no iban a ser menos… Potaje, bacalao en diferentes versiones, patatas a la importancia, sopas de ajo, son algunos de esos platos en la parte salada. En la parte dulce, de norte a sur y de este a oeste son muchos y muy variados los postres tradicionales, porque… ¿Quién no va a tomar hoy una torrija, una flor frita, un pan quemado? Y lo más importante sobre todo es que por favor, en las casas no se pierdan estas recetas, que sigan traspasándose de madres o abuelas a los hijos. Así que hoy vamos a hacer una ruta dulce, y sitios donde comerlos o comprarlos.