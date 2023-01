"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

La croqueta, puro sabor en un bocado redondo

En la gastronomía hay recetas que en principio parecen fáciles pero que a la hora de realizarlas, no son tan sencillas de que te queden ricas: una tortilla de patatas, paella, o unas croquetas, una de las tapas más demandadas en bares y restaurantes… Conseguir una bechamel rica, ni muy espesa ni muy líquida, o que no sea un engrudo, que tengan muy buen sabor y se noten los tropezones, que lleven un buen rebozado…. ¡Muchos factores a tener en cuenta para conseguir un bocado redondo! Y la dificultad hace que no las preparemos en casa, quizás por eso son objeto de deseo en esos locales donde las hacen tan buenas. Además, ya sabes que se dice que donde se come una buena croqueta, se comerá bien en general. Por eso hoy en #PácomerseMadrid y de cara al Día de la Croqueta que se celebra el próximo lunes, nos vamos de ruta croquetera.