El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , afirma en Más de uno Madrid que el Ayuntamiento de la capital va a tener tolerancia cero con las personas que estén en la calle sin una causa justificada. Confirma que ayer en Madrid ya se pusieron 199 multas por incumplir las restricciones de movimiento de personas contempladas en el estado de alarma. Por otro lado, asegura que no va a realizarse la prueba del coronavirus porque se encuentra asintomático, aunque haya estado trabajando con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha dado positivo en la prueba.

El alcalde manda un mensaje de tranquilidad a la población tras conocerse que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha dado positivo por coronavirus. Ha asegurado que mucha población va a pasar esta enfermedad, pero pide confianza en los sanitarios, a los que agradece su labor en esta crisis.

Sobre limitar el número de autobuses de la EMT, asegura que no lo van a hacer porque va a dar la posibilidad a la gente de ir más espaciada. Pide a las empresas escalonar la entrada y salida de sus trabajadores para así evitar las aglomeraciones en el transporte público en horas punta y también que así se cumpla con las medidas de precaución para evitar en contagio.

Afirma también que desactivar el servicio de estacionamiento regulado responde a que quieren facilitar que la gente tenga que estar en circulación lo haga el menor tiempo posible y sobre la desactivación de BiciMad es para proteger también a los trabajadores de este servicio de bicis. No descarta tener que suspender los servicios de patinetes, motos y coches compartidos si no se cumplen con las medidas de higiene.

Sobre las becas de comedores públicos dice que todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad tendrán garantizado este servicio.

En cuanto a los taxistas, dice que el Ayuntamiento está dispuesto a tener toda la flexibilidad con este sector.

Solicita que solo acudan a trabajar las personas que sean estrictamente imprescindibles y con la gente que vive en la calle afirma que el Ayuntamiento ha tomado medidas. "Estamos adecuando las instalaciones de IFEMA y hemos prolongado hasta mayo la campaña del frío; estamos colocando 110 camas".

Asegura que no va a realizarse la prueba del coronavirus porque se encuentra asintomático, aunque haya estado trabajando con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha dado positivo en la prueba. "El ejercicio de responsabilidad en la optimización de los recursos sanitarios exige que no me haga la prueba", piensa.

También ha dejado claro que el Ayuntamiento va a tomar todas las medidas que sean necesarias para que la gente acate las normas del estado de alarma. Afirma que ayer se pusieron 199 sanciones y se llegó a detener a una persona por no seguir las indicaciones de la Policía Municipal. Afirma que el Ayuntamiento de la capital va a tener tolerancia cero con las personas que estén en la calle sin una causa justificada.

Por último, responde al polémico tuit de Clara Ponsatí en el hacía un chiste con la situación de confinamiento en Madrid. Cree que el odio no salva vidas.

Seguro que te interesa...

Sigue la última hora sobre el coronavirus

Díaz Ayuso confirma que ha dado positivo por coronavirus