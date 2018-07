Un año más joven

Son días de hacer balance y en esto del antiaging no íbamos a ser menos. Somos un año más viejos, eso dice el calendario, aunque para los que seguimos la máxima de que hay que cuidarse, no para ser eternos, sino para tener una vejez saludable, cada vez nos veamos más jóvenes.

Un cuerpo joven necesariamente es un cuerpo sano. Hay que cuidarse por dentro para que se note por fuera. Si solamente te preocupa lo segundo, pierdes el tiempo y el dinero. Hay que comer bien, hay que hacer ejercicio y después puedes echar mano de los productos y tratamientos que hay en el mercado para que el paso del tiempo no se note menos por fuera. Se trata de restablecer lo perdido no de tunear a nadie para que parezca una persona que no es. Recuerda que la buena medicina estética es aquella que hace que te veas fenomenal con tu edad, porque los veinte años ya pasaron. Así es como yo la entiendo.

Basándonos en los cuatro pilares del 30ytantos: medicina estética, cosmética, deporte y nutrición si te parece, hacemos balance y buscamos las mejores armas de este 2014 para plantarle cara al paso del tiempo.En medicina estética este 2014 ha sido sin duda el año de los Hilos japoneses de los que destacaría sin duda la aplicación de los JBP en el escote donde he visto resultados asombrosos. En esta zona, como en otras zonas, el resultado es directamente proporcional al buen hacer del médico que los pone y a sus ganas de no escatimar en la cantidad. Pocos hilos no hacen nada. Y mal colocados, tampoco. Siempre ponte en manos de los mejores y ve a centros serios para no sentirte engañad@ y sobre todo se realista con las expectativas. No es un lifting sin cirugía, no esperes los mismos resultados, y quien te diga eso, miente.

En cosmética muchos son los pequeños laboratorios, muchos de ellos españoles que han lanzado productos muy interesantes como María D'uol pero sin duda para mí lo más ha sido el peeling Mesopeel de Mesoestetic. Un tratamiento antiaging y despigmentante maravilloso porque te cierra los poros, te difumina las arrugas y elimina las manchas que quedaron del sol veraniego.

En deporte, aunque este año ha sido el del electrofitness, disciplina que ya te conté en 2013 y con la que hay que tener ciertas precauciones, para mí 2014 ha sido el descubrimiento de una actividad para hacer al aire libre con la que quemas un montón de calorias mientas pasas un buen rato y sin hacer sufrir a tus articulaciones. El nordic walking. Te confieso que cada día que lo practico le veo más beneficios y me gusta más. Se puede hacer en cualquier tipo de terreno y no es solo andar con bastones, tienes que hacer un curso previo para aprender la técnica.

Y este año que se nos ha ido, en nutrición está sin duda el tratamiento que ha marcado un antes y un después a muchos estómagos a los que la medicina tradicional lejos de curar les complicaba más la existencia. Te hablo de la Reparación Intestinal con prebióticos y prebióticos Pileje de la doctora Angela Quintás. Gente con problemas crónicos de estómago que se había dado por vencida porque no había manera de que le encontraran la dolencia que justificara esas digestiones difíciles, gases, reflujo, acidez…y que con algo tan natural como los prebióticos han vuelto a comer de todo.

Pero también hay otros tratamientos difíciles de encasillar en esas categorías que han demostrado sobradamente su eficacia y que son únicos como por ejemplo el espectacular Remodelage de Tacha que solo con unas manos es capaz de desbloquear y remodelar el cuerpo en pocas sesiones; El innovador baño de esmalte de la Dra. Cristina Viyuela para dientes que no quieren blanqueamientos o que éstos no consiguen surtir efecto por el daño de las tetraciclinas; La fabulosa Micropigmentacion de Instimed que puede hacer con una técnica de un realismo increíble dibujar unas cejas, labios o pezones; o el tratamiento capilar de PRP de Corporación Capilar que revitaliza el cabello en muy poco tiempo.

Pero esto no ha hecho más comenzar. La ciencia al servicio de la edad es una realidad que está dando sus frutos con productos y tratamientos seguros y eficaces que durante estos próximos meses te seguiré contando en este 30ytantos.



¡Feliz 2015. Feliz años menos!