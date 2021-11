Entrevista a Silvia Fuentes Moreno

Adictos a los teléfonos inteligentes

La adicción a los teléfonos móviles empieza a preocupar a los expertos, sobre todo porque incide en la salud de los más pequeños. La sociedad de consumo ha llegado a un punto tan irracional que nos ha atrapado en los "smartphones" con unas redes de las que no podemos escapar. Silvia Fuentes Moreno , coaching de inteligencia emocional, ha escrito “A mi móvil no le huelen los pies (pero tampoco me abraza)”.