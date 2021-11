Enrique Ruiz Escudero rechaza el pasaporte Covid en Madrid: "Con este porcentaje de vacunados, no tiene sentido"

La Comunidad de Madrid ha notificado 304 casos Covid-19, 159 de ellos de las últimas 24 horas, y ningún fallecido en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este domingo con datos a cierre del día anterior. Ante estos datos y la aparición de la nueva variante del Covid-19 denominada ómicron, la necesidad de un "buen control" en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas ha aumentado, y Madrid ha abierto la puerta a plantear la exigencia de PCR negativa previa para acceder a España entre otras medidas.

En la entrevista que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero, ha concedido a El Debate, asegura que Madrid está preparando varias acciones de manera simultánea. En primer lugar, y como punto más importante, destaca "continuar con la vacunación para las terceras dosis y reforzar a ese 10 % de madrileños que aún no se la ha puesto", menciona también "la concienciación a través de campañas de sensibilización" y la realización de test antígenos como medidas preventivas ante la llegada de la Navidad.

"Es vital que no nos relajemos porque el virus sigue presente"

Respecto a los cribados masivos que pretende llevar a cabo la comunidad, habla de una nueva estrategia que se basará en la implantación de terceras dosis para mayores, la posible vacunación infantil y la redimensión de los puntos de vacunación. También avanza futuras noticias sobre los test de antígenos.

Sobre la polémica de la implantación del pasaporte Covid, sostiene su postura: "Teniendo el porcentaje que tenemos de población vacunada, vemos que tiene muy poco sentido implantarlo. En otros países de Europa se ha establecido para fomentar la vacunación. Es decir, si tú no estás vacunado, no tienes pasaporte, no puedes estar en ciertos entornos y si te vacunas, puedes hacerlo. Es una medida que les ha funcionado. Funciona en Francia, funciona en Italia, pero desde aquí, con los porcentajes de vacunación que tenemos ahora, veo que no tiene mucho sentido."