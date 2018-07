Carmena envía 900 cartas con un dibujo hecho por ella a los niños que no fueron premiados en un concurso de poesía

Carmena firma una carta personalizada con el nombre de cada participante, redactada por ella, no por un asesor, han precisado fuentes municipales en la que se presenta y les da las gracias por participar en el certamen aunque no hayan ganado.

"Soy Manuela, la alcaldesa de Madrid. Recibimos en el Ayuntamiento la bonita poesía que nos mandaste para el concurso que convocamos en homenaje a la gran poeta Gloria Fuertes. Aunque no has obtenido ningún premio, quiero que sepas que me siento muy orgullosa de que haya niños y niñas que escriban poesía", escribe la regidora.

La carta se acompaña por un dibujo, hecho a mano por ella, en el que aparece Gloria Fuertes montada en una moto cargada con sus poemas. Les explica que "le gustaba mucho montar en su moto y recorrer los barrios y pueblos de Madrid". Se despide de los niños deseando que sigan escribiendo y les envía "un beso grande".

Este primer concurso de poesía infantil Gloria Fuertes buscaba acercar su figura al público infantil, al tiempo que involucraba a los niños y niñas en la vida cultural de la ciudad, han explicado fuentes de Cultura. La idea era lanzar el certamen pero no a través de los colegios, como si se tratara de un trabajo de clase, sino como una iniciativa individual que podía interesar a los menores.

En este primer certamen han participado 924 niños y niñas. Cinco han sido los ganadores y otros tantos recibirán accesits este jueves en un acto en la Plaza de la Villa en el que estará la alcaldesa y donde se invitará a una chocolatada a los participantes. Las cartas han sido enviadas a todos los participantes menos a los cinco ganadores, que recibirán su premio este jueves.

Las respuestas personales de Carmena son habituales en su gestión, han destacado fuentes cercanas a la alcaldesa, que han desvelado que incluso llega a contestar algunos requerimientos de la ciudadanía vía correo electrónico o whatsapp.

También lo demuestra en sus visitas del programa 'Un mes, un distrito', donde una asesora toma nota de las reivindicaciones vecinales y ella se interesa por su estado y evolución personalmente. Otras fuentes explican que cada día la alcaldesa llega al despacho con una lista de cuestiones a atender personalmente, algo "habitual" en su gestión.