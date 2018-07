El Ayuntamiento de Madrid desactiva las medidas de restricción del tráfico tras bajar la contaminación

SE MANTIENE LA RECOMENDACIÓN DE NO IR A MÁS DE 70 KM/H

En un comunicado emitido, minutos después de la medianoche, el Consistorio ha informado de que ha desactivado el protocolo de contaminación. "Una vez que han descendido los niveles de NO2 que provocaron la activación del protocolo de contaminación, queda desactivado y las medias de restricción de tráfico y aparcamiento decretadas por el Ayuntamiento de Madrid", señala la nota.

Y añade: "No obstante, dado que persiste la estabilidad atmosférica y que la probabilidad de que se inicie un episodio la semana que viene es alta, el Grupo Operativo, del que forman parte el Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, ha decidido mantener las medidas de recomendación -no prohibición- a la población de no superar los 70 km. de velocidad en la M-30 y vías de acceso, así como también mantener los mensajes informativos sobre alta contaminación y recomendación del uso del transporte público, a través de los paneles Metro e intercambiadores, la EMT, la DGT, Calle 30 y los del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Madrid ha reiterado en el comunicado su agradecimiento a todos los vecinos de Madrid "que han hecho posible" que los niveles de dióxido de nitrógeno bajen de forma que haya remitido este episodio de alta contaminación. Las concentraciones de nitrógeno han sido altas a la caída de la tarde y primeras horas de la noche del viernes, aunque en menor medida que en los dos días anteriores, en el que se registraron índices de preaviso.

Cinco de las 27 estaciones de la red municipal de medición de calidad del aire superaron el viernes 200 microgramos de dióxido de carbono (NO2) por metro cúbico, pero al no ser de la misma zona y durante dos horas consecutivas el Ayuntamiento no ha tenido que mantener activado el protocolo aprobado en marzo pasado por el Gobierno de Ana Botella. La Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid, La Viña, ha pedido en un comunicado que el Ayuntamiento anuncie las medidas con un tiempo mínimo necesario para que pueda ser conocida por la ciudadanía y por las empresas y agentes económicos que proveen la ciudad.

"Queremos trasladar que, desde la comprensión de la necesidad de la medida, no nos parece adecuado que el anuncio se realice a las 22.00 del jueves para su entrada en vigor de manera inmediata, ya que se impide a numerosos ciudadanos y empresas proveedoras de servicios y mercancías de la ciudad realizar su actividad al día siguiente o prever alternativas para realizarla cuando, si se anunciara con un tiempo suficiente, estas situaciones podrían ser evitables", reza la nota. Desde La Viña quieren aclarar, no obstante, que se entiende perfectamente la necesidad de las medidas y se comparte la conveniencia en la activación en Madrid del Protocolo por alta contaminación de dióxido de nitrógeno.