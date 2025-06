Ayuso: "Vaya noche en la Moncloa han pasado… para organizar otra operación de Estado"

Con mofa e ironía, Isabel Díaz Ayuso se ha burlado del PSOE una vez que se han conocido un informe de la UCO de la Guardia Civil contiene una grabación de Koldo que implica a Santos Cerdán, secretario general del PSOE, en la adjudicación de obras públicas. "Vaya noche en La Moncloa, señores, vaya noche han pasado de encierro, de llamadas a la Cadena Ser, no de filtraciones a la portada de El País, no ahora métete con él, no ahora di lo otro, madre mía, cómo desprestigiar a jueces, a fiscales, a los medios de comunicación, al adversario", ha comenzado su intervención. Posteriormente ha vaticinado más dimisiones tras el auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz: "el primer fiscal general imputado de España, caso que carcome desde la Moncloa hasta las entrañas del PSM, porque seguirán cayendo… luego vendrá el ministro digital, Sánchez Acera y todos detrás por estar en lo mismo".

La presidenta también ha acusado a Más Madrid de ser "cómplices de corrupción de Estado" y ha augurado que acabarán todos sus cargos en el PSOE: "luego no se extrañen cuando venga Podemos a cepillarse este patético legado que han dejado"

En la sesión de control, la portavoz del principal partido de la oposición, Manuela Bergerot ha querido dejar claro que esta formación mantiene tolerancia cero ante la corrupción y dejará que la Justicia investigue "caiga quien caiga y sea donde sea". Su homóloga en el Grupo Socialista ha afeado a Díaz Ayuso "el ridículo hecho" en la conferencia de Presidentes y también se ha referido al "cerco judicial" sobre González Amador, de quien ha asegurado que acabará "en el banquillo".