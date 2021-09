Más de uno Alcalá 22/09/2021

Todas las grandes poblaciones y las de mediano tamaño en la comarca del Henares ven descender la incidencia acumulada de casos de contagio de coronavirus. Corpa, Anchuelo, Ajalvir y Loeches son las localidades que muestran en los últimos días más resistencia al descenso. El consejero de Sanidad ha visitado el punto móvil de vacunación contra la Covid-19 habilitado en el interior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, operativo que termina hoy pero que volverá en 21 días para suministrar más dosis. Ruiz Escudero avanza que están trabajando ya en un plan para la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria. Javier Rodríguez Palacios confirma su aspiración a la reelección como alcalde de Alcalá de Henares. Buscará en 2021 el refrendo de los vecinos para completar el proyecto de ciudad que se está desarrollando actualmente. Finalmente la comisión judicial no se presentó en la vivienda de María y Antonio y el desalojo de estos 2 septuagenarios residentes en el barrio de Reyes Católicos no se ha producido. El alcalde complutense ha avanzado que la ciudad contará con una terminal de autobuses turísticos pero el intercambiador de autobuses no es una prioridad puesto que se cuenta con un servicio de comunicaciones interurbanas consolidado con paradas distribuidas por los principales barrios que facilitan los movimientos del día a día. La isla del Colegio acogerá este año una de las novedades preparadas para esta edición de la Semana Cervantina. Allí se ubicará un campamento de época Cervantina como el que pudo acoger la partida de Miguel de Cervantes en su salida para participar en la batalla de Lepanto.