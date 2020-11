Más de uno Alcalá 17/11/2020

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, ha sido el encargado de hacer público el nombre del ganador de la 46ª edición del Premio Cervantes. El jurado ha otorgado el premio a Francisco Brines por “su obra poética que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza e inmortalidad”. Los grupos municipales de Ciudadanos y PSOE llevan al pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares una propuesta para realizar un aparcamiento subterráneo público para residentes y visitantes bajo la antigua Farmacia Militar. El proyecto permitiría habilitar nuevos espacios peatonales en el acceso este del centro histórico. Al pleno de esta tarde llevarán también ambas formaciones la petición a la Comunidad de Madrid para que no traslade de manera forzosa personal de los centros sanitarios de la ciudad al nuevo Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Ciudadanos y Unidas Podemos-IU plantearán mociones sobre la instalación de filtros HEPA y purificadores de aire en los centros educativos, el Partido Popular demandará el regreso de las convocatorias de pleno en las Juntas de Distrito y Vox un acuerdo político mayoritario antes de modificar la ley educativa. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Rivas se encarga de la investigación abierta por el fallecimiento de un vecino de Velilla de San Antonio tras una brutal paliza. La familia del fallecido afirma que se conoce a los presuntos autores y que hay testigos de la agresión pero por el momento no hay detenidos. Comienza la Gran Recogida de Alimentos y, como novedad en esta edición, el Banco de Alimentos precisa de voluntarios que expliquen in situ las nuevas formas de aportar. Las medidas adoptadas frente a la COVID 19 imposibilitan la entrega directa de productos y ahora las aportaciones tendrán que realizarse a través de una donación en caja de los establecimientos adheridos. Ecovidrio y la Concejalía de Medio Ambiente ponen en marcha la campaña “Reto ODS” con la que se pretende aumentar la recogida de vidrio un 10%. Si Alcalá consigue reciclar 195 toneladas de aquí al 15 de diciembre, Ecovidrio cederá 18 nuevos contenedores a la ciudad.