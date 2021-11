Más de uno Alcalá 10/11/2021

Alcalá de Henares ha presentado esta mañana las líneas estratégicas de su Plan de Sostenibilidad Turística. El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, destaca que las actuaciones que se van a desarrollar mejorarán la accesibilidad a la información y recursos de la ciudad y que serán de ayuda para todos los negocios relacionados con el sector turístico. Por su parte, María Aranguren, edil de Cultura, ha hecho hincapié en el esfuerzo que se está realizando para posicionar Alcalá a la vanguardia de la tecnología y de la sostenibilidad turística y avanza que el centro histórico contará próximamente con WIFI gratuito y señalética y mobiliario urbano inteligente. Al acto ha acudido Leonard Pera, adjudicatario del proyecto, Leonard Pera, y ha explicado las acciones de formación y asesoría que se van a ofrecer desde una oficina virtual al tejido empresarial para mejorar su competitividad. IU Alcalá vuelve a cuestionar el contrato de la limpieza viaria de la ciudad complutense. David Cobo, concejal de Unidas Podemos-IU, considera que no es lógico aumentar el canon a una empresa que ha incumplido, según indica el informe de una auditoría externa, el contrato con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y que desde el consistorio no se están defendiendo los intereses de los vecinos del municipio. Rubén Arroyo y Antonio López son 2 de los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Villalbilla que mañana parten a La Palma para prestar su ayuda en Los Llanos de Aridane. Ambos nos explican cómo surgió esta iniciativa y los trabajos que van a realizar. Este sábado se celebra una mesa redonda contra la violencia de género en Notting Hill Cultural. Luis Compés, su gerente, nos adelanta los temas y ponentes que se darán cita en Alcalá de Henares en un evento abierto a la participación del público que acuda a la cita. La iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares recupera el sonido de sus campanas y su párroco, Juan Miguel Prim, visita nuestros estudios para contarnos el proceso de restauración y los orígenes de las 2 campanas datadas en 1779 y 1954. Hoy en “Quijotes Anónimos” compartimos minutos de radio con Raúl Armenteros, conocido en Alcalá de Henares por sus esculturas con materiales reciclados. Con el artista alcalaíno hablamos de sus exposiciones, sus trabajos para “Save the Children” y sus proyectos actuales, uno de ellos relacionado con la Universidad de Alcalá.