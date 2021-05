Más de uno Alcalá 06/05/2021

En el pasado Pleno municipal de Alcalá de Henares se aprobó una modificación presupuestaria acordada en el marco de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030 que supondrá una cuantía de 15 millones de euros destinados a la mejora de espacios públicos de la ciudad. Diana Díaz del Pozo, concejala de Hacienda, nos habla de los destinos de esa inversión, entre los que se encuentran un centro multifuncional en el barrio de El Ensanche, un centro deportivo y social en el barrio de Ciudad del Aire, una zona estancial en el barrio de El Olivar o la remodelación del parque de San Isidro. Nos interesamos por la situación del sector del ocio nocturno tras largos meses de pandemia. A través de Eduardo Alite, portavoz de la Plataforma del Ocio Nocturno de Alcalá de Henares, descubrimos cómo se están adaptando a las circunstancias para poder seguir trabajando y los retos que se plantean con la llegada del buen tiempo. En nuestro espacio “Alcalá es Universidad” hablamos de música e investigación. Contactamos con José Sabán Ruiz, profesor asociado en la Universidad de Alcalá ya jubilado, para que nos hable del proyecto en el que ha unido 2 grandes pasiones: acaba de publicar un doble CD con adaptaciones de canciones de The Beatles en formato de jazz cuyas ventas servirán para financiar una investigación sobre el endotelio en relación a la COVID-19. En el Día Mundial de las Contraseñas, recurrimos a los expertos para hablar de seguridad informática. Miguel López, portavoz de una empresa asociada a AEDHE, nos expone los peligros de no tener unas credenciales seguras y ofrece consejos para que nuestras contraseñas no sean vulnerables. Fernando Barbero continúa con sus recomendaciones literarias para ponernos “En ruta” a través de los libros. Hoy destaca una obra para los amantes del alpinismo como es “El sentimiento de la montaña: Doscientos años de soledad” de Eduardo Martínez de Pisón y Sebastián Álvaro.