Inauguración de la nueva estación marítima para mejorar la conexión con la Península

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, presidió la puesta en funcionamiento de la nueva estación marítima del puerto de Ceuta, un proyecto que refuerza la conectividad con la Península y moderniza las instalaciones portuarias. “Esta nueva terminal de pasajeros es una muestra del compromiso de Puertos del Estado y del sistema portuario de titularidad estatal con esta ciudad autónoma y con la cohesión territorial, porque fomentará una mejor interacción entre la ciudad y el puerto de Ceuta, favoreciendo la movilidad de la ciudadanía”, destacó Santana durante el acto oficial. Acompañaron al presidente el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez Valero.

Inauguración Estación Marítima, autoridades nacionales y locales | Onda cero Ceuta

La nueva terminal, con un presupuesto de 21,5 millones de euros, cuenta con aproximadamente 6.600 m² distribuidos en dos plantas. Su diseño permite la separación de los flujos de entrada y salida, garantizando agilidad y seguridad en las operaciones de embarque y desembarque. Además, integra áreas para compañías navieras, controles de seguridad, oficinas de servicios y espacios comerciales, al tiempo que mejora los accesos y renueva las instalaciones de las galerías de embarque.

El proyecto también incluye medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, priorizando materiales sostenibles, iluminación eficiente y una gestión inteligente del flujo de pasajeros. Estas acciones contribuyen a reducir costes operativos y minimizar el impacto ambiental de las operaciones portuarias. El puerto de Ceuta tiene previsto un plan de inversiones de más de 56 millones de euros entre 2025 y 2029. De esta cantidad, más de 36 millones se destinarán a la ampliación y mejora de infraestructuras, 13 millones a proyectos de sostenibilidad, 3,6 millones a iniciativas puerto-ciudad y 1,4 millones tanto a mejorar los accesos como la seguridad del puerto.

Interior estación marítima, inauguración | Onda cero Ceuta

Entre los proyectos destacados se encuentra la instalación del sistema de electrificación OPS, que permitirá a los ferries conectarse a la electricidad durante su estancia, reduciendo emisiones y ruido. Además, en 2026, el puerto de Ceuta recibirá cinco millones de euros del Fondo de Compensación Interportuario, un mecanismo de cohesión territorial para redistribuir recursos dentro del sistema portuario estatal. Con la nueva estación marítima y las inversiones proyectadas, el puerto de Ceuta refuerza su papel estratégico como puerta de entrada a la ciudad autónoma, optimizando la movilidad de los ciudadanos y potenciando su desarrollo económico y sostenible.