Vist per sentència el judici per desobediència als ex membres de la Mesa

Les conseqüències legals de l'1 d'octubre

En l’última sessió, la defensa ha demanat l’absolució per a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Mireia Boya. En canvi, la fiscalia manté la pena d’inhabilitació d’un any i 8 mesos per a cadascun per impulsar una via de confrontació a la llei.