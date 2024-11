El recompte de sensesostre localitza 91 persones sense llar

El cinquè recompte de persones en situació de sense sostre a Tarragona ha localitzat 71 persones dormint al carrer i 20 persones més que dormien a l'alberg. Les 91 persones sense llar representen la xifra més alta de tots els recomptes que s'han fet a la ciutat.

L'acció va començar el 2017, amb 47 persones sensesostre localitzades, el 2019 van ser 70, al 2021 eren 58, i l'any passat, 79 persones.

Del recompte d'anit, s'han pogut identificar 44 homes i 5 dones entre les 71 persones que dormien al carrer. 39 estaven a la Part Alta, 29 a la Part Baixa i 3 a Ponent. El recompte l'organitza l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) i la Xarxa d'Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona.

El pla d'abordatge del sensellarisme de l'IMSST preveu posar en marxa, la setmana que ve, tres nous pisos de transició per a persones sensesostre a la ciutat de Tarragona, que se sumen als dos disponibles actualment. L'any que ve està previst incorporar-ne dos més. Aquests recursos són fruit del conveni entre l'Ajuntament de Tarragona, a través del servei municipal d'Habitatge i l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

Per accedir als pisos de transició, primer es treballen habilitats personals, de salut i laborals, i es valora si la persona amb suport i acompanyament dels professionals i diferents recursos pot iniciar un procés de recuperació i millora de la seva situació. Durant aquesta fase, també es fomenta la participació en accions de la comunitat.

En una segona fase, la de tractament, es deriva a la persona als diferents serveis de formació i d'inserció laboral i finalment, durant la fase d'inserció, es vincula a la persona al Servei d'Habitatge municipal, on se li dona suport en la recerca d'un recurs residencial. Aquest provés no és superior a un any.