L'Ajuntament estudiarà prohibir els supermercats que obren les 24 hores

L'Ajuntament de Tarragona estudiarà la manera de legal de prohibir els supermercats que obren les 24 hores. Segons ha detectat la Guàrdia Urbana, aquests establiments serien un dels focus d'inseguretat i delinqüència, en especial a la zona dels carrers Orosi i Pere Martell. Així, la Guàrdia Urbana ha posat en marxa un pla d'acció per reduir els delictes a l'entorn del carrer Orosi i en els primers quinze dies d'aplicació s'han fet 73 intervencions, entre detencions, identificacions i denúncies, entre altres.

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que en les actuacions policials "quasi sempre" han detectat "incompliments de la normativa" per part dels establiments, especialment pel que fa a la venda de begudes alcohòliques més enllà de les deu de la nit. De fet, ha destacat que han actuat en tots aquells comerços dels quals tenien indicis que no es respectava la norma i han posat multes de 3.000 euros i fins i tot una per reincidència de 8.000. "I les paguen", ha dit resignat i sorprès Viñuales.

La principal preocupació dels veïns són els problemes de seguretat i les agressions, com les que es van produir fa unes setmanes, amb un apunyalament inclòs. El batlle ha afirmat que els delinqüents "no viuen al barri" i que són diversos els factors que han fet que aquesta zona de la Part Baixa s'hagi convertit en una zona conflictiva. Més enllà dels establiments, Viñuales ha mencionat "parcs propers que poden facilitar certs comportaments incívics", per la qual cosa ha avançat que milloraran la il·luminació, a més d'incrementar la presència policial i col·locar més càmeres de seguretat.