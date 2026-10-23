Actualitat

Desarticulat un grup criminal molt especialitzat en robatoris de coure en parcs eòlics de Catalunya

Els Mossos detenen quatre persones, dels quals tres han ingressat a la presó per un delicte de robatori amb força.

Redacción

Tarragona |

El cap de la Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona, Marc Bayón
El cap de la Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona, Marc Bayón | ACN

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal altament especialitzat en robatoris de cablejat i components de coure en parcs eòlics de Catalunya, el País Valencià i l'Aragó. La investigació ha permès vincular els detinguts, d'entre 32 i 41 anys, amb dotze robatoris, vuit dels quals a les demarcacions de Tarragona i Lleida.

El cap de la Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona, Marc Bayón, ha afirmat que ha estat "molt dificultós atacar" aquesta banda, ja que els seus integrants venien a fer l'activitat delictiva i ràpidament abandonaven el país. A més, els arrestats "sorprenent" no tenien antecedents al territori. Tres dels quatre detinguts han ingressat a la presó per un delicte de robatori amb força.

Segons els Mossos, els perjudicis econòmics s'eleven a més de mig milió d'euros. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions ni que les pèrdues econòmiques siguin majors. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la plaça 2 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Reus ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a 3 dels 4 detinguts. L'altre arrestat ha quedat en llibertat amb compareixences en el jutjat. La causa està oberta per un delicte de robatori amb força.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid