Desarticulat un grup criminal molt especialitzat en robatoris de coure en parcs eòlics de Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal altament especialitzat en robatoris de cablejat i components de coure en parcs eòlics de Catalunya, el País Valencià i l'Aragó. La investigació ha permès vincular els detinguts, d'entre 32 i 41 anys, amb dotze robatoris, vuit dels quals a les demarcacions de Tarragona i Lleida.
El cap de la Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona, Marc Bayón, ha afirmat que ha estat "molt dificultós atacar" aquesta banda, ja que els seus integrants venien a fer l'activitat delictiva i ràpidament abandonaven el país. A més, els arrestats "sorprenent" no tenien antecedents al territori. Tres dels quatre detinguts han ingressat a la presó per un delicte de robatori amb força.
Segons els Mossos, els perjudicis econòmics s'eleven a més de mig milió d'euros. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions ni que les pèrdues econòmiques siguin majors. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la plaça 2 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Reus ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a 3 dels 4 detinguts. L'altre arrestat ha quedat en llibertat amb compareixences en el jutjat. La causa està oberta per un delicte de robatori amb força.