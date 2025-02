Els Mossos intensifiquen els controls a vehicles pesants a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra intensifiquen els controls a vehicles de gran tonatge a l'autopista AP-7, juntament amb Inspecció de Treball i l'Agència d'Activitats Tributàries. Un dels primers dispositius s'ha desplegat aquest dimarts a Salou, punt mitjà del "principal eix viari de Catalunya", per on circulen més vehicles pesants de mercaderies nacionals i internacionals.

Com ha explicat el sotsinspector i cap de l'àrea de Circulació i Transport de la divisió de Trànsit dels Mossos, Carles Gómez, l'objectiu és "vetllar per la seguretat viària i prevenir sinistres" amb camions. La policia comprova que es facin els descansos i no hi hagi conductors fatigats, una de les principals causes d'accident d'aquest tipus de vehicles.