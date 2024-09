La Conca de Barberà es connecta al CAT

L'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, ja està tècnicament connectada a la xarxa d'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona. Aquests dies s'estan fent proves per comprovar la pressió de la nova canonada que uneix Montblanc amb l'Espluga de Francolí, i des del CAT preveuen que aquest setembre ja es pugui garantir el subministrament d'aigua als veïns de la població.

Aquesta setmana vinent està previst que l'Ajuntament acabi la neteja del dipòsit municipal i fonts del CAT expliquen que el subministrament podria ser una realitat al voltant de l'11 de setembre. L'Espluga de Francolí és un dels municipis del Camp de Tarragona que més ha patit els efectes de la sequera. Des de fa dos anys que hi ha talls de subministrament d'aigua a causa de l'escassetat hídrica. La darrera setmana, van necessitar un centenar de camions cisterna per garantir el servei provinents de Montblanc. El president de l'ens, Joan Alginet, ha demanat disculpes al municipi pel retard en l'execució de les obres que havien de finalitzar a l'agost.

Per altra banda, la primera fase de les obres de connexió del Consorci amb Sarral començaran aquesta setmana. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica Sílvia Paneque, qui ha posat èmfasi en les infraestructures destinades a la seguretat hídrica. "Catalunya ha d'estar preparada per no dependre de l'esperança de la pluviometria", ha remarcat.

L'actuació compta amb un pressupost total de cinc milions d'euros i dotarà d'abastiment d'aigua a vuit municipis de la Conca de Barberà en un termini de tres anys: Conesa, Forès, Llorac, Passanant i Belltall, Les Piles, Santa Coloma de Queralt, Sarral i Savallà del Comtat. En un inici, l'aigua de l'Ebre arribarà fins al dipòsit de Sarral, des d'on es bombejarà fins al nucli. Es tracta d'unes obres que es preveuen que s'enllesteixin el juliol de 2025.