Arrenca la Setmana Medieval

Fins al 26 d'abril, s'han programat més de 90 actes, entre recreacions, espectacles i activitats, que faran reviure la llegenda de Sant Jordi a cada racó de la vila montblanquina. Entre les novetats d'enguany, hi ha l'espectacle de La Nit de l'Ofrena, que substitueix el tradicional Sopar Medieval per les obres a l'església de Sant Francesc, la recuperació dels Escacs Gegants després de 25 anys i un concert vinculat al Festival Jordi Savall. També s'han organitzat més espectacles de petit format.
El president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, Maties Martí, ha assegurat que encaren els deu dies amb molta il·lusió i bones expectatives. "Ja fa molts anys que hem aconseguit superar la frontera de la demarcació de Tarragona, que vingui molta gent i que tothom valori la importància que té aquesta festa en l'àmbit nacional", ha afirmat. Alhora, ha assenyalat que el 80% dels espectacles són de creació pròpia. "Això és el que ens marca, el que ens fa el diferencial", ha afegit.
Entre les novetats d'enguany, Martí ha explicat que s'ha creat un espectacle de petit format dins del Campament del Poble, fet amb el grup teatral de Montblanc Fila Zero. Després de 25 anys, també s'ha recuperat el joc dels Escacs Gegants, una proposta de petit format teatralitzada. "A l'època medieval, normalment, els desenllaços sempre eren amb espases o amb el cos a cos, en aquesta obra el desenllaç es juga tot amb una partida d'escacs, creiem que serà molt bonic", ha dit Martí. L'any passat, van estrenar l'espai de la Parellada, on es van ubicar els jocs medievals. Enguany, s'hi faran els Jocs Nazarins, on el públic podrà gaudir dels jocs amb cavalls.
A banda, el president de l'Associació ha destacat que el tradicional Sopar Medieval no se celebrarà aquest any arran de les obres que s'estan fent a l'església de Sant Francesc. Amb tot, aquest acte se substituirà per l'espectacle La Nit de l'Ofrena. Segons Martí, aquesta nova proposta inclou els espectacles que es veien durant el sopar. "Ara, es podran veure en directe a la plaça de Sant Francesc i tothom els podrà gaudir", ha explicat.
Divulgació
Així mateix, en el marc de la 39a Setmana Medieval, també s'ha programat unes jornades divulgatives: Colloquia Draconis: diàlegs entre la llegenda i la història. Segons els seus organitzadors, aquestes tenen l'objectiu d'impulsar el vessant acadèmic i de transferència del coneixement en el marc de la Setmana Medieval i en relació amb la ruta europea de Sant Jordi i el drac.
L'Espasa d'Honor
En aquesta edició, l'Associació lliurarà l'Espasa d'Honor a Plataforma per la Llengua. El lliurament es farà el pròxim diumenge 26 d'abril i, com és tradició, serà l'acte de cloenda de la Setmana Medieval. Martí ha subratllat que han decidit atorgar-la a aquesta entitat perquè fa molts anys que treballen per defensar i promoure la llengua catalana en tots els àmbits.