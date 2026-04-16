Aire no net

Un estudi elaborat per Stop Creuers Tarragona, la cooperativa l'Escamot i el Camp Residu Zero han determinat que les escoles del Camp de Tarragona no compleixen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut en matèria de qualitat de l'aire. Els tres col·lectius han fet una campanya de mesuraments de diòxid de nitrogen (NO2) en 26 centres i tan sols en un no s'han superat els llindars recomanats de 10 micrograms per metre cúbic (µg/m³). En altres casos, s'acosten al triple dels valors establerts. Les entitats han exposat que la normativa estableix un límit anual de 40 µg/m³ per al NO2, i "tot i que la majoria de centres es mantenen per sota d'aquest valor", la recomanació de l'OMS és molt inferior.
Pels col·lectius, els nivells detectats "estan relacionats principalment amb el trànsit rodat, especialment en entorns urbans com Tarragona i Reus, on la densitat de vehicles i la configuració urbana poden afavorir l'acumulació de contaminants".
D'altra banda, en municipis amb menor intensitat de trànsit, com la Pobla de Mafumet o el Morell, els valors observats "suggereixen la possible influència d'altres fonts d'emissió, com l'activitat industrial associada al complex petroquímic de la zona", han exposat. Malgrat tot, han reconegut que "amb les dades disponibles no és possible establir una relació causal directa, i caldrien estudis específics per confirmar aquesta hipòtesi".
Les escoles que han presentat concentracions més altes han estat l'escola Saavedra de Tarragona (32,9 μg/m³) i l'escola Mare de Déu del Lledó, de la Pobla de Mafumet (31,8 μg/m³). Bastant per sota, amb entre 22 i 24 μg/m³, hi ha quatre centres més de Tarragona, l'institut Collblanc de la Canonja i l'escola Prat de la Riba de Reus. També s'han agafat mostres a centres de Vila-seca, el Morell, Constantí o Valls. L'única escola que es troba per sota dels 10 μg/m³ recomanats per l'OMS és el CEIP Josep Veciana de Perafort.