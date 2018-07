Los Mossos d'Esquadra no grabaron la entrada al piso desde el que se precipitó el "mantero"

Según ha informado el comisario jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, los Mossos d'Esquadra no grabaron la entrada y el registro en el piso de Salou del que un "mantero" se precipitó mortalmente por el balcón .

En una rueda de prensa en Salou, Trapero ha explicado que la intervención de ayer, en una redada contra el "top manta", no está grabada, ya que los Mossos "no graban todas las intervenciones policiales".

A preguntas de los periodistas, Trapero ha explicado que los Mossos no graban todas las operaciones. "Presumimos que hacemos las cosas bien hechas. No tenemos que ir demostrando nuestra inocencia. Porque, si no, ¿qué ponemos, una cámara a cada policía en todas las actuaciones con los ciudadanos?", se ha preguntado.

En la rueda de prensa, el comisario jefe también ha confirmado que la secretaria judicial que tenía que supervisar el registro aún no había entrado a la vivienda cuando el "mantero" se precipitó desde el balcón.

Trapero ha precisado que los secretarios judiciales acceden a las viviendas que son objeto de registro, junto a los investigadores, cuando los agentes de grupos especializados han asegurado la zona. "Es lo habitual, aquí y en Roma", ha apostillado.

Además, ha indicado que en los tres registros simultáneos de ayer en Salou había tres secretarios judiciales para levantar acta y que, en el caso del piso del que se precipitó la víctima, la secretaria judicial se estaba esperando en el portal hasta que se asegurara la vivienda.