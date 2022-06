Balfegó torna a port amb 2.485 tones de tonyina

La flota, composta per 30 vaixells, ha detectat grans bancs de tonyines, al calador balear on ha treballat, que no ha capturat per evitar riscos operatius i vetllar pel benestar dels exemplars, segons informa la firma comercial.

Els vaixells de Balfegó han pescat la quota assignada a partir d'exemplars adults de més de 150 quilos de mitjana. La mateixa font indica que, per segon any consecutiu, l'empresa de l'Ametlla de Mar ha aplicat un protocol "pioner" a la pesca de la tonyina vermella per preservar la seguretat dels mariners i dels exemplars durant les maniobres. Unes normes de pesca per a tots els proveïdors, que estableix la captura de bancs de menys de 1.500 tonyines.