L'Ajuntament de Flix recomana no fer ús de l'aigua de l'aixeta, ni per al consum ni per a cuinar, després de detectar un nivell elevat de Bromodicolormetà (un dels THM) i la presència d'un plaguicida (Propetanfos).

Les analítiques indiquen que l'aigua no és apta per al consum humà. L'ajuntament també insta a reduir el temps de les dutxes i fer-ho amb aigua més freda, així com ventilar banys i cuines. Per als veïns que necessitin una alternativa a la compra d'aigua embotellada, el consistori ofereix un servei gratuït de proveïment mitjançant un camió cisterna instal·lat a l’Avinguda President Companys de 9 hores a 21 hores mentre no es normalitzin els valors.