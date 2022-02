Arrenca el judici contra la mare i àvia acusades de l'assassinat d'un nounat

La jove acusada de tirar el nadó a un contenidor de Tarragona ha relatat que el seu pare va abusar d'ella sexualment, dels 14 als 18 anys, just l'edat en què va quedar embarassada, quan vivien al Marroc. Després es van instal•lar al barri de Torreforta, on assegura que va ocultar a tothom l'embaràs per por a un pare que la maltractava i abusava d'ella.

La noia, de 20 anys d'edat, ha assegurat que no va matar a la criatura i que ella i la seva mare, àvia de la petita, la van deixar en una capsa, embolcallada en una manta, damunt d’un contenidor.

El ministeri fiscal no és creu la versió i les acusa d'assassinat. Per la seva banda, l’advocat defensor ha fet una crida a la ciutadania tarragonina, per si algú es va quedar la criatura que ho posi en coneixement de les autoritats.

El cas serà jutjat per un tribunal popular i s’allargarà fins el proper 28 de febrer.