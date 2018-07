Romeva afirma que Cataluña "ha hecho, hace y hará" acción exterior

Raül Romeva, conseller de Asuntos Exteriores, ha afirmado en referencia a la suspensión cautelar de su consellería decidida ayer por el Tribunal Constitucional que "Cataluña ha hecho, hace y hará acción exterior". Además ha explicado que "no hemos recibido ninguna notificación, no nos ha llegado a nada, por lo que no sabemos en base a qué se suspende".

Explica que no les ha llegado notificación alguna del TC

El conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha dicho que "Cataluña ha hecho, hace y hará acción exterior", por lo que "estamos donde estábamos y seguiremos adelante con toda tranquilidad", en referencia a la suspensión cautelar de su consellería decidida ayer por el Tribunal Constitucional (TC).

Según ha indicado Romeva en unas declaraciones en los pasillos del Parlament, "no hemos recibido ninguna notificación (del TC), no nos ha llegado a nada, por lo que no sabemos en base a qué se suspende" la consellería con carácter cautelar hasta que el propio tribunal se pronuncie sobre el fondo del recurso del Gobierno.

"Cuando tengamos algo lo analizaremos y lo valoraremos, ahora mismo pronunciarnos sería especular, y nosotros tenemos demasiado trabajo como para dedicarnos a esto", ha añadido Raül Romeva.

En su opinión, que el gobierno catalán disponga de competencias en acción exterior "es necesario y legítimo, porque es un mandato democrático y porque, además, no se entendería que un país como Cataluña no las tenga".

Ha destacado, en este sentido, que "estamos donde estábamos y seguiremos adelante con toda tranquilidad" puesto que "ya hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo acción exterior, y esto no se puede entender de ninguna otra forma, ya que tenemos la legitimidad democrática y la obligación legal de hacerlo, pero también porque hay una necesidad del país".

Romeva considera que "no hay otra lectura posible que no sea ésta" por lo que, en consecuencia, "seguiremos haciendo lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora" y esto "no contraviene en ningún aspecto el marco legal en el que estamos ahora mismo".

En este punto, el conseller de Asuntos Exteriores ha querido dejar claro que "Cataluña ha hecho, hace y hará acción exterior porque es legítimo, necesario y legal, y esto seguirá pasando, tan fácil como esto".

A modo de conclusión, Romeva ha dicho que asume la frase pronunciada por el presidente Puigdemont, según la cual el Govern hará todo lo que tenga que hacer por mandato democrático, pero también por mandato legal.