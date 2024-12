La Zona Franca de Barcelona i Onda Cero reconeixen la tasca de Som Llar, Secot i Mil y un sueños

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i Onda Cero han celebrat aquest migdia el lliurament del reconeixement "Ciutat Solidària" 2024 al Palau de la Música per donar suport a ONGs i entitats socials sense ànim de lucre dels àmbits de la solidaritat, l’accés a l’habitatge, la salut, la infància, l'educació o la reinserció social.

El primer reconeixement ha estat per a la Prohabitatge Som Llar, que busca garantir el dret a l’habitatge per a tota la ciutadania i, especialment, per a les persones més vulnerables. Aquesta entitat vol ser referent en la inclusió residencial i social amb un enfocament feminista. Per la seva feina en aquest terreny, ha rebut un xec de 6.000 euros i una campanya publicitària de 120 falques radiofòniquesa Onda Cero Catalunya. A més, se'ls ha fet entrega de litografia “Suite Equus” de l'artista Margarita Gil Granero.

També s'ha reconegut amb l’accèssit a l’entitat Secot. Aquesta entitat, que té delegacions arreu d’Espanya, ha impulsat durant més de 30 anys el teixit empresarial que, en el cas de Catalunya, està format majoritàriament per emprenedors i pimes. Un assessorament que fa a través del voluntariat de professionals sèniors i jubilats. Per aquesta tasca, ha rebut una campanya publicitària de 120 falques radiofòniques a Onda Cero Catalunya, així com la litografia “Gravat sense títol” de l'artista Josep Maria Guinovart.

Finalment, també ha estat reconeguda amb un segon accèssit l’associació Mil y un sueños. Aquesta entitat treballa amb nens d'entre 3 i 17 anys que pateixen malalties severes i implica les famílies per fer realitat els somnis dels seus fills i aconseguir que el seu dia a dia sigui una mica més amable. Una tasca que també ha estat valorada amb una campanya publicitària de 120 falques radiofòniques a Onda Cero Catalunya, així com la litografia “Gravat sense títol” de l'artista Josep Maria Guinovart.

El Palau de la Música ha acollit el XIIè Reconeixement Ciutat Solidària | Consorci de la Zona Franca de Barcelona

L'acte ha comptat amb la participació del delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, així com del director d’informatius d’Onda Cero, Julián Cabrera, i del director d'Atresmedia Radio a Catalunya, Francesc Robert.

Pere Navarro ha estacat que “les 44 entitats que han participat enguany podrien ser totes mereixedores dels Premis Ciutat Solidària d'Onda Cero per la gran feina que fan de manera altruista per a afavorir a aquells col·lectius més desfavorits. En aquesta ocasió hem de donar l'enhorabona d'una forma especial a Prohabitatge - Som Llar que treballa per a prevenir i erradicar l'exclusió residencial, en uns moments on l'accés a l'habitatge és un dels problemes més greus que viu la nostra societat”. En aquest mateix sentit, Navarro també ha volgut destacar que “conscients d'aquest problema, des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, també estem contribuint a trobar solucions, i enguany hem signat un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a cedir-los un dret d'ús de superfície a 75 anys d'uns terrenys situats a la Marina del Prat Vermell i en les Casernes de Sant Andreu que permetrà construir prop de 2.000 habitatges de protecció oficial”.

Per part seva, Blanca Sorigué ha posat en valor que “avui hem reconegut a tres projectes que lluiten per a millorar l'accés a l'habitatge, les oportunitats de la infància, la millora de la salut de les persones, les ganes de compartir coneixements i experiències professionals... accions que neixen de la vocació, la solidaritat i el compromís. Un compromís ferm amb les persones”.

De la seva banda, Julián Cabrera ha agraït el suport del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i ha destacat la tasca que, en el terreny de la responsabilitat corporativa, fan Atresmedia i Onda Cero: "La Ciutat il·lumina el camí a favor de la inclusió social gràcies al suport del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Ni molt menys en desviarem d’aquest camí”. Ha explicat que el grup sempre ha donat visibilitat a les accions que ajuden a una millora de la societat i ara també està al costat dels damnificats dels forts aiguats de València donant suport a la campanya de la Creu Roja.