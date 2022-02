La vida Caterina la gran a la serie "The great"

l'Òscar ens comenta quins són els encerts i els errors o millor dit els punts forts i febles de la serie "The Great" que explica, suposadament, la vida de Caterina la Gran...

Com ens diu, tan sols està basada en fets històrics, a partir d'aquí crea tota una història amb un únic objectiu, crear el que ara es coneix com comèdia dramàtica. Que en aquest cas, tal i com ens comenta l'Oscar Gonzalez, el nostre analista de sèries, funciona com un rellotge.

L'altra proposta de comedia és "Hacks" que potser no li ha fet tant el pes com l'anterior, però que de seguir que tindrà el seu públic. La lluita o relació entre dues còmiques de diferents generacions, que es necessiten, una per modernitzar-se, l'altre per obrir-se camí en el complicat mon de l'entreteniment i stand up comedy.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló