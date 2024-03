Verano de selecciones

Como en otras oportunidades coincide este 2024, una Eurocopa de naciones en Alemania durante casi todo el mes de junio y parte de julio con los también atractivos Juegos Olímpicos de París desde finales de julio Hasta agosto. Prácticamente todo el calendario del verano estará metido en competiciones importantes a nivel de selecciones.

Ni que decir tiene que el seleccionador nacional tratará de contar con los mejores jugadores para ambos torneos. Primero la Eurocopa en la que Luis De La Fuente se juega buena parte de su prestigio y en el que el calendario nos ha emparejado con equipos durísimos. Es, a nivel de selecciones, el gran reto lógicamente y que en principio priorizará el seleccionador nacional. Pero es que no le va muy atrás el desafío de los Juegos Olímpicos por cuanto concurren solo cada cuatro años y son una cita muy especial para todos los deportistas. Se añade el hecho de que en esta oportunidad España cuenta con un elenco de buenos futbolistas, capaz de conseguir luchar hasta las últimas consecuencias por alguna medalla. El seleccionador olímpico Santi Dénia, a buen seguro que tratará de presentar el mejor equipo posible y elegir los mejores jugadores disponibles. Y aquí habrá un fuego cruzado entre equipos y selección con los futbolistas de por medio. A nadie se le escapa que a los profesionales les hace mucha ilusión estos desafíos internacionales, pues son prestigio, imagen, gloria y dinero. Casi ninguno estaría por la labor de renunciar a ninguna de las competiciones, a pesar del enorme esfuerzo físico, que supondría, del desgaste y del riesgo de lesiones. Los clubes en nuestro país no pueden decir nada, ya que la Ley del Deporte obliga a la cesión de los futbolistas, aunque en el calendario internacional los Juegos Olímpicos no sean una competición Obligatoria.

Y además tenemos el precedente de Pedri. Que en el año 2021 se quemó jugando todas las competiciones y acabó absolutamente extenuado. Se debe evitar que esto vuelva a ocurrir, pero viendo la progresión y el peso que están adquiriendo Lamine Yamal y Pau Cubarsí me temo que volveremos a vivir ese caso.

Debería estar casi prohibido que se acudiera a las dos competiciones pues hipoteca todo el verano y la pretemporada de los jugadores que lo hagan. Dicen que la Federación solo convocará para los dos torneos a los futbolistas que en uno de los dos, por ejemplo, la Eurocopa no hayan tenido un alto protagonismo y desgaste, pero ya no es solo los minutos en juego es la concentración, los entrenamientos, la pretemporada, todo lo que hipoteca. Y ya no hablamos de que son los equipos, los que están pagando el salario de los futbolistas, que casi parece un aspecto menor y no debería ser. Acabarán provocando que los equipos de fútbol se rebelen, se unan y se nieguen a ceder a los futbolistas sin condicionantes. Cada uno mira por sus intereses y entremedias al final quedan los futbolistas.

O alguien le pone coto esto o acabarán lesionando jóvenes talentos que a lo mejor nunca vuelven a ser lo mismo.