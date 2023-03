El verano del Barcelona

No descarto que en este baile de nombres entre un centrocampista pues Xavi pretende reforzar también la zona ancha del campo.

Todo es muy bonito todo es muy interesante pero para ello antes de entrar deben dejar salir y el Barcelona necesitará a liberar masa salarial para estar en los números que le permite la liga de fútbol profesional para la temporada que viene . Un alivio sería la no continuidad de Busquets, su elevadísima, ficha en el último año es un lastre, a pesar de los muchos esfuerzos y sacrificios que ha hecho el capitán del Barcelona y está absolutamente fuera de mercado.

De ahí que la oferta a la baja del Barcelona, trate de equilibrar unas cuentas casi,casi imposibles de cumplir al comienzo de la próxima temporada.

Junto a él habrá que ver algún que otro recorte de jugadores de ficha alta, como por ejemplo podría ser la salida de Jordi Alba. Su presencia testimonial del equipo en los últimos tiempos, la pujanza de Balde e incluso la presencia de Marcos Alonso le confieren un papel testimonial y poco importante para la elevadísima ficha que mantiene el lateral internacional de Hospitalet de Llobregat. Ambos tienen muchos números para no seguir en el Barcelona la temporada que viene.

Su no Continuidad sería ir acercando poco a poco a los casi 200 millones que tiene que rebajar de ficha el Barcelona 2023 2024.

Pero para poder reforzarse de cara al año que viene aún necesitará un esfuerzo mayor y posiblemente hasta doloroso que sería la salida de alguno de los jugadores de la plantilla.

Todas las miradas apuntan a Ansu Fati.

Jugador también llamado a ser estrella del Barcelona, con una ficha importantísima, con el pesado 10 a la espalda y representado por Jorge Méndes.

Su propio entorno se muestra contrariado de la poca participación que tiene el hispano villano, cada vez menor aún en ausencia de Dembélé, siendo el último delantero al que recurre el entrenador.

Ansu se desespera y su participación es testimonial esta temporada.

Posiblemente en la actualidad, es el jugador más prescindible en el juego de ataque junto con Ferran Torres con la diferencia de que una venta del delantero valenciano internacional apenas dejaría beneficios en el Barcelona porque hay mucho por amortizar y sin embargo todo lo que fuera una buena venta de Ansu, sería absoluta plusvalía y generaría importantes beneficios para el impacto en las cuentas de los nuevos fichajes.

Ayer Laporta estuvo en Oporto junto con el superagente Jorge Méndes y a buen seguro que pusieron sobre la mesa la opción de una posible venta Ansu que tiene mercado en Inglaterra.

El problema del delantero internacional español es que cuanto más tiempo pase sin jugar más estará depreciando porque los clubes ven que no tiene peso y no es importante en el equipo y que por tanto no es un jugador diferencial.

Si en algún momento el Barcelona se plantea la salida de Ansu Fati es ahora .

Por economía, por precio de mercado y por peso específico en el juego y en el vestuario del Barcelona. Es triste, pero el Barça tiene que mirar hacia el futuro y ser lo más práctico posible y cada día que pasa es un día más en contra de Ansu, un día más en el que no acaba de romper en los terrenos de juego y demostrar lo mucho que todos esperamos de él.