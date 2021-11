La Universitat de Barcelona estrena una càtedra de gastronomia i aromes

A Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo han entrevistat al responsabe d’aquesta nova càtedra, Axel Bidon-Chanal per parlar d’aquesta iniciativa que neix de la col·laboració del Campus de la Universitat de Barcelona amb l'empresa Chartier World LAB Barcelona i que té com a objectiu potenciar noves línies de recerca, com per exemple, les relacionades amb la intel·ligència artificial, com poden ser la gastronomia computacional. A més, també pretenen impulsar la docència i les activitats per a la difusió i transferència del coneixement sobre la gastronomia vinculat a l'estudi de les aromes.